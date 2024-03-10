Олимпийские переселенки Пальчик подали в суд на краснодарских чиновников

10 марта 2024, 02:34

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Нина и Ольга Пальчик подали в Хостинский районный суд Сочи иск к департаменту имущественных отношений администрации Краснодарского края. Они потребовали признать право собственности департамента на их земельный участок отсутствующим.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 декабря 2023 года стало известно, что олимпийские переселенки Нина и Ольга Пальчик подали иск в суд Хостинского района Сочи с требованием признать право собственности на земельный участок под выделенным им коттеджем. Однако 19 февраля Хостинский суд Сочи вернул Пальчик иск.

Ольга и Нина Пальчик лишились дома из-за подготовки Сочи к Олимпиаде 2014 года. В 2012 году вместо снесенного дома они получили коттедж. Как оказалось, земля под коттеджем не принадлежит им по праву собственности. Департамент имущественных отношений Краснодарского края подал на них в суд за необоснованное обогащение и потребовал заплатить за пользование землей более 35 тысяч рублей. 7 марта 2023 года суд Хостинского района отказал департаменту во взыскании с Ольги и Нины Пальчик денег за пользование землей. В решении суда указано, что у властей края отсутствуют права на участок земли, на котором стоит коттедж.

9 марта Нина и Ольга Пальчик направили по почте в суд Хостинского района Сочи новый иск к департаменту имущественных отношений администрации Краснодарского края (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Пальчик просят суд признать отсутствующим право собственности департамента на их участок.

Адвокат Роман Клыков рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что занимался подготовкой документов о признании за Пальчик права собственности на землю, которые потребовал суд. И выяснилось, что женщины должны оплатить госпошлину в размере 24 тысяч рублей.

Клыков и Пальчик приняли решение заявленный ранее иск не подавать, так как сумма в 24 тысячи рублей достаточно чувствительна. «Я предложил подать женщинам иск о признании право собственности на их землю у департамента имущественных отношений отсутствующим, который облагается обычным налогом, и они согласились», - рассказал адвокат.

«В ноябре 2022 года департамент имущественных отношений Краснодарского края обратился в Хостинский районный суд города Сочи с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения за незаконное использование земельного участка <...>. Именно из искового заявления департамента имущественных отношений Краснодарского края истцам стало известно, что на их земельный участок зарегистрировано право собственности Краснодарского края, с чем истцы не согласны», - добавил Клыков.

В иске переселенки напомнили, что были переселены в коттеджи из многоквартирного дома, который был снесен для строительства олимпийского объекта. Пальчик обратили внимание в иске на то, что тот же Хостинский районный суд Сочи в решении от 21 августа 2012 года потребовал "обязать департамент Краснодарского края по реализации полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр 2014 года обеспечить проведение кадастровых работ по формированию предоставляемых указанным гражданам земельных участков площадью 300 квадратных метров за каждым объектом недвижимости".

"С учетом того, что на земельный участок в настоящее время зарегистрировано право собственности Краснодарского края, можно сделать вывод о том, что решение Хостинского районного суда Сочи от 21 августа 2012 года по делу № 2-1435/2012 исполнено не было в части обязательной регистрации права собственности граждан на земельный участок под жилым домом", - говорится в новом иске пенсионерок.

Они потребовали "признать отсутствующим право собственности субъекта Российской Федерации Краснодарского края, зарегистрированное 27 мая 2013 года в ЕГРН, на земельный участок площадью 296 квадратных метров, категория - земли населенных пунктов".

По словам адвоката Романа Клыкова, в случае принятия решения в пользу Пальчик они имеют полное право зарегистрировать собственность на участок за собой. Женщины согласились с такой позицией и надеются, что суд наконец поставит точку в этом вопрос. «Мы с дочерью надеемся, что наконец издевательства в отношении нас с дочерью прекратятся», - сказала Нина Пальчик корреспонденту "Кавказского узла".

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