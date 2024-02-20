Суд отказался рассматривать иск олимпийских переселенок Пальчик

20 февраля 2024, 06:29

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Хостинский райсуд Сочи вернул сочинкам Ольге и Нине Пальчик иск с требованием признать их право собственности на земельный участок под коттеджем, который им выдали власти 10 лет назад как олимпийским переселенкам.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 декабря 2023 года стало известно, что олимпийские переселенки Нина и Ольга Пальчик подали иск в суд Хостинского района Сочи с требованием признать право собственности на земельный участок под выделенным им коттеджем.

Ольга и Нина Пальчик лишились дома из-за подготовки Сочи к Олимпиаде 2014 года. В 2012 году вместо снесенного дома они получили коттедж. Как оказалось, земля под коттеджем не принадлежит им по праву собственности. Департамент имущественных отношений Краснодарского края подал на них в суд за необоснованное обогащение и потребовал заплатить за пользование землей более 35 тысяч рублей. 7 марта 2023 года суд Хостинского района отказал департаменту во взыскании с Ольги и Нины Пальчик денег за пользование землей. В решении суда указано, что у властей края отсутствуют права на участок земли, на котором стоит коттедж.

По делу о будто бы необоснованном использовании земельного участка, на котором располагается коттедж, на 12 декабря 2023 года был назначен суд апелляционной инстанции, который пересмотрел свое же решение, рассказала Ольга Пальчик. Она показала решение суда (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Согласно новому решению суда, Ольга Пальчик должна выплатить департаменту имущественных отношений Краснодарского края 10159,35 рублей. Судья указал, что это сумма неосновательного обогащения и проценты.

19 февраля Нина и Ольга Пальчики получили из суда ответ на их иск, датированный 27 декабря 2023 года с отказом рассматривать их иск о признании права собственности на землю под их коттеджем, если они не выполнят условия суда. Судья Хостинского районного суда С. Ткаченко одной из причин возврата иска указал, что не была оплачена госпошлина, рассказала Ольга Пальчик.

В определении Хостинского районного суда от 27 декабря 2023 года судья С. Ткаченко указал, что "имущественный характер спора требует оплаты госпошлины в суд, согласно налогового кодекса". По словам Ольги Пальчик, они с матерью наняли адвоката, чтобы он собрал все документы, которые судья хочет видеть в деле, и заново подать иск.

"Мы просим признать право на землю, которую нам выдало государство взамен нашей собственной, но суд требует оплатить крупную госпошлину имущественного характера", – отметила Ольга Пальчик корреспонденту "Кавказского узла".

Она рассказала, что решение суда вместо пяти суток не выдавали почти два месяца, хотя срок на его обжалование судья определил в 10 суток. "Шансов обжаловать решение по этой причине не было поэтому готовимся подать заявление заново", – пояснила Ольга Пальчик.

Ее мать Нина Пальчик подчеркнула, что судебный процесс стал уже делом принципа, и они с дочерью намерены идти до конца. "Мы уже больше потратили денег на адвокатов, чем сумма предъявленного нам "долга" и на пенсию дочери приставы уже пытались накладывать аресты", –рассказала Нина Пальчик корреспонденту "Кавказского узла".

Она также выразила возмущение нежеланием суда и чиновников признавать ее права, а также права ее дочери на имущество. "Эта история тянется более 10 лет. Государство в лице конкретных чиновников отобрало наше законное имущество, так как оно им понадобилось. Они создали нам целое испытание по переселению, а потом создали и создают еще длящуюся травму несправедливости и беззакония.

У нас отбирали жилье и землю, а получается взамен дали жилье без земли и потом через 10 лет решили взять еще с нас денег, якобы за незаконное обогащение почему-то "их землей". Как эта земля может быть "их" если они нам сами ее дали, сами построили на ней коттедж? То, что они не оформили землю сразу, это не наша, а их вина", – сказала Нина Пальчик.

Она подчеркнула, что является блокадницей, и что чиновники ее в феврале поздравляли и чествовали. Внимание от властей есть только один день в году, а затем они забывают статус блокадницы, посетовала Нина Пальчик.

За время судебных разбирательств коттедж стал непригоден для проживания, добавила она. "В нем нет коммуникаций: нет воды, света, тепла… ничего не работает. В коттедж постоянно лезут бомжи. Жить в нем небезопасно. Снимаем с дочерью жилье", – рассказала блокадница.

Адвокат Роман Клыков подтвердил, что готовит согласно определения суда от 27 декабря документы к иску Нины и Ольги Пальчик о признании за ними права собственности на землю, которые потребовал суд. И согласно расчетам по налоговому кодексу пенсионерка-блокадница и ее дочь-инвалид должны оплатить госпошлину в размере 24 000 рублей. Клыков отметил, что не видит "материальности" в иске о признании права на землю, полученную в результате обмена с государством. Также он заявил, что не видит смысла в споре, который ведется в одностороннем порядке.

"Сейчас я собираю все приложения, которые указал суд истицам Пальчик, а насчет госпошлины пишем ходатайство в суд об отсрочке ее выплаты, потому что инвалид реально не может оплатить со своей пенсии такую сумму единоразово. Это больше ее месячной пенсии. Тогда ей придется жить или выживать в течении месяца, без жилья, без лекарств и питания", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он выразил надежду, что после того, как будут собраны все документы, судья не сможет отказать в разбирательстве, по той причине, что судья сам указал, что нужно сделать, чтобы иск был принят к рассмотрению.

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