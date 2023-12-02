Жительницы Сочи потребовали в суде признать их право собственности на землю

02 декабря 2023, 05:19

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Олимпийские переселенки Нина и Ольга Пальчик подали иск в суд с требованием признать право собственности на земельных участок под выделенным им коттеджем.

Как писал "Кавказский узел", в июне Краснодарский краевой суд отменил решение суда об отказе департаменту имущественных отношений в иске к олимпийским переселенкам Ольге и Нине Пальчик. 4 сентября Пальчик подали кассационную жалобу с требованием отменить решение о взыскании с них денег за пользование земельным участком под выделенным им коттеджем. 21 октября Четвертый кассационный суд отменил решение нижестоящих судов о взыскании с Пальчик денег за пользованием земельным участком.

Ольга и Нина Пальчик лишились дома из-за подготовки города к Олимпиаде 2014 года. В 2012 году вместо снесенного дома они получили коттедж. Как оказалось, земля под коттеджем не принадлежит им по праву собственности. Департамент имущественных отношений Краснодарского края подал на них в суд за необоснованное обогащение и потребовал заплатить за пользование землей более 35 тысяч рублей. 7 марта суд Хостинского района отказал департаменту во взыскании с Ольги и Нины Пальчик денег за пользование землей. В решении суда указано, что у властей края отсутствуют права на участок земли, на котором стоит коттедж.

1 декабря дочь Нина и Ольга Пальчик обратились в суд Хостинского района с иском, в котором потребовали лишить права собственности администрацию края на землю, где стоит их коттедж, и признать это право за ними. Администрация Краснодарского края продолжает требовать оплатить деньги за, как утверждают власти, незаконное пользование землей, которую сами и передали олимпийским переселенцам еще в 2011 году. «На 12 декабря назначен суд апелляционной инстанции, который пересмотрит свое же решение», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Пальчик.

По ее словам, они также обратились 1 декабря к прокурору Хостинского района Роману Ведерникову с просьбой принять участие в этом процессе и защитить их права в порядке статьи 145 УПК РФ. «Мы с дочерью написали письменное заявление и оставили его у прокурора Ведерникова. Он ответил, что заявление будет рассматриваться месяц. Однако мы полагаем с дочерью, что участие прокуратуры на нашей стороне поможет нам лучше доказать истину», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Нина Пальчик.

В иске, поданном против администрации Краснодарского края в лице департамента имущественных отношений (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), сказано, что Ольга Пальчик является собственницей домовладения по улице Яна Фабрициуса, расположенного на земельном участке площадью 296 кв.м. В ноябре 2022 года департамент имущественных отношений Краснодарского края обратился в Хостинский районный суд г. Сочи с исковым заявлением к ней и соседям о взыскании суммы неосновательного обогащения за незаконное использование земельного участка. Именно из искового заявления департамента имущественных отношений Краснодарского края она узнала, что на ее земельный участок зарегистрировано право собственности Краснодарского края, с чем она не согласна. Она попросила суд признать отсутствующим право собственности Краснодарского края на земельный участок и указать в резолютивной части решения, что оно является основанием для регистрации права собственности Пальчик Ольги Анатольевны на земельный участок.

По словам адвоката Романа Клыкова, не связанного с данным делом, «администрация края была обязана передать в собственность Пальчик земельный участок, потому что он следует судьбе коттеджа". "Однако своевременно администрация это не сделала и стала еще требовать платить якобы за неосновательное обогащение. Признать это справедливым нельзя", - заявил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает иск владелицы коттеджа правильным и надеется, что суд станет на ее сторону.

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