Суд встал на сторону жительниц Сочи в вопросе взыскания денег за земельный участок

21 октября 2023, 01:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четвертый кассационный суд отменил решение нижестоящих судов о взыскании с сочинских олимпийских переселенок Нины и Ольги Пальчик денег за пользование земельным участком под выделенным им коттеджем.

Как писал "Кавказский узел", в июне Краснодарский краевой суд отменил решение суда об отказе департаменту имущественных отношений в иске к олимпийским переселенкам Ольге и Нине Пальчик. 4 сентября Пальчик подали кассационную жалобу с требованием отменить решение о взыскании с них денег за пользование земельным участком под выделенным им коттеджем.

Ольга и Нина Пальчик лишились дома из-за подготовки города к Олимпиаде 2014 года. В 2012 году вместо снесенного дома они получили коттедж. Как оказалось, земля под коттеджем не принадлежит им по праву собственности. Департамент имущественных отношений Краснодарского края подал на них в суд за необоснованное обогащение и потребовал заплатить за пользование землей более 35 тысяч рублей. 7 марта суд Хостинского района отказал департаменту во взыскании с Ольги и Нины Пальчик денег за пользование землей. В решении суда указано, что у властей края отсутствуют права на участок земли, на котором стоит коттедж.

20 октября олимпийские переселенки, мать и дочь Нина и Ольга Пальчик получили по почте кассационное определение от 3 октября на свою жалобу, в которой требовали отменить решение нижестоящего суда, вынесшего требование об оплате ими арендной платы за земельный участок в Сочи, на котором стоит их коттедж, полученный в качестве компенсации за переселение из дома через который олимпийский департамент провел дорогу. Правопреемник олимпийского департамента администрация Краснодарского края настаивает в суде на оплате ими аренды за землю, хотя согласно ст. 35 Земельного Кодекса РФ судьба участка следует судьбе строения, то есть должна принадлежать собственникам коттеджа на праве собственности.

Нина Пальчик рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ни она, ни дочь участия в заседании кассационного суда не принимали из-за отсутствия средств на адвоката и возможности добраться до суда и участвовать в нем в силу возраста и здоровья. «О решении суда и об отмене решения суда апелляционной инстанции мы с дочерью узнали, получив по почте решение кассационного суда», - рассказала Нина Пальчик.

Они предоставили в распоряжение корреспондента определение четвертого кассационного суда общей юрисдикции по делу №88-34127/2023. В нем сказано: "Оспариваемое судебное постановление нельзя признать соответствующим указанным требованиям процессуального права в связи с тем, что ходатайство Пальчик О.А. о пропуске срока исковой давности не было рассмотрено. При таких обстоятельствах, с учетом даты возникновения спорных обязательств, даты подачи иска, разрешение вопроса о соблюдении срока исковой давности имело значение, в связи с чем, судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции полагает, что вынесенное судом апелляционной инстанции судебное постановление в части разрешения требований Департамента к Пальчик О.А. не отвечает требованиям статьи 195 ГПК РФ, в соответствии с которой решение должно быть законным и обоснованным".

В итоге судебная коллегия по гражданским делам Четвёртого кассационного суда общей юрисдикции отменила апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 1 июня 2023 года в части взыскания с Пальчик О.А. В остальной части суд посчитал нужным оставить решение в силе.

При этом Пальчик недоумевают, каким образом решение в отношении другого соседа, а также покойного соседа оставлено в силу. Как они предположили, фактически на землю, где находится их коттедж, власти Краснодарского края могут претендовать в случае смерти всех собственников. "Получается, что наш дом висит в воздухе?" - задается вопросом Ольга Пальчик.

Женщины сообщили что еще не получали приглашения на суд, который должен пересмотреть их дело в соответствии с требованиями кассационной инстанции. "Мы уже устали от этих бессмысленных судов", - отметила Нина Пальчик.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.