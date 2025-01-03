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19:57, 3 января 2025

Депутат Госдумы обратился к Генпрокурору по делу Анны Цомартовой

Анна Цомартова. Скриншот фото из Telegram-канала Анна Цомартова от 28.05.24, https://t.me/ANNATSOMARTOVA22/670.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обращение с требованием проверить ход расследования по делу об убийстве Анны Цомартовой, пропавшей в Каспийске в феврале, направил Генпрокурору России один из депутатов Госдумы.

Как писал "Кавказский узел", поиски ростовской спортсменки, уроженки  Северной Осетии Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля 2024 года. Она пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. По словам матери, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения. Московские следователи, которым передано дело, заинтересовались снимком похожей на Анну девушки, сделанным в ОАЭ.

2 марта 2024 года Диана Цомартова направила в МВД Дагестана жалобу, в которой заявила, что пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева распространила про ее дочь недостоверные сведения о суициде. Диана Цомартова потребовала провести проверку и уволить Гариеву. Гариева отвергла обвинения в клевете. 

Генерального прокурора РФ Игоря Краснова попросили проверить расследование дела об исчезновении ростовской спортсменки Анны Цомартовой, исчезнувшей в Каспийске в феврале 2024 года. Обращение по этому поводу направил один из депутатов Госдумы, сообщило сегодня издание 161.ru.

В запросе — обращение мамы спортсменки, Дианы Цомартовой, которая просит проверить изложенные ею факты о нарушении конституционных прав семьи и факты о полномасштабном расследовании, длящемся 10 месяцев. Депутат Госдумы настаивает на проверке всех фактов, говорится в публикации.

По словам Дианы Цомартовой, привлечь внимание депутатов Госдумы помогла петиция, размещенная на сайте Change.Org, в которой семья пропавшей спортсменки пожаловалась на травлю. "Петиция уже сделала свое дело. Я очень благодарна за помощь всем, кто принципиален, кто наблюдает со стороны и видит, как в отношении нас развернулась информационная война", - привело ее слова издание.

Под петицией "Остановите травлю семьи пропавшей Анны Цомартовой", опубликованной 17 декабря 2024 года, на 19.46 мск 3 января подписались 2082 человека.

18 ноября 2024 года стало известно, что Советский районный суд Ростова-на-Дону отказался восстановить на службе в МВД Николая Цомартова, сочтя критикой ведомства его высказывания о расследовании дела об исчезновении дочери – Анны Цомартовой. 14 декабря 2024 года мать Цомартовой пожаловалась, что ей угрожают увольнением из МВД за критику силовых ведомств из-за неэффективного расследования исчезновения дочери.

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Автор: "Кавказский узел"

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