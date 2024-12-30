Число нападений на журналистов в Грузии выросло пятикратно за год

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Число случаев нападений на журналистов в Грузии выросло в пять раз по сравнению с 2023 годом и превысило 200, подсчитали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 8 декабря сотрудники грузинских СМИ провели в Тбилиси акцию солидарности с коллегами, которые пострадали во время освещения протестов.

7 декабря в Тбилиси группа людей в масках напала на съемочную группу телеканала "Пирвели" - журналистку Маку Чихладзе и телеоператора Георгия Шециреули, которые снимали сюжет об избиениях протестующих. Пострадавшие госпитализированы с сотрясениями мозга, съемочное оборудование было похищено. Основатель телеканала объявил награду в 25 тысяч долларов за информацию о нападавших.

В 2024 году число случаев насилия над журналистами из неподконтрольным властям СМИ увеличилось в пять раз по сравнению с 2023 годом: таких случаев зафиксировано свыше 200, указала неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» в отчете, направленном сегодня корреспонденту «Кавказского узла».

НПО уделила особое внимание случаям насилия над журналистами, работающим на акциях протеста сторонников евроинтеграции. С начала протестов – с 28 ноября по 30 декабря – организация зафиксировала более 90 случаев нарушения прав представителей СМИ. Среди таких случаев названы преднамеренное нападение, тяжкие ранения, незаконные задержания, штрафы, преднамеренное повреждение аппаратуры, незаконное препятствие журналисткой деятельности, нанесенные ранения в результате применения газа, спрея и водомета, угрозы и оскорбления.

«Во время освещения проевропейской акции так называемые титушки» жестоко избили журналиста телекомпании «Пирвели» Маку Чихладзе и ее оператора Георгия Шециреули. Также в результате целенаправленного нападения спецназа в прямом эфире с тяжелыми травмами в области госпитализировали журналиста телекомпании "Формула" Гурама Рогава. Сейчас он проходит курс реабилитации. В ходе акций десятки других журналистов и операторов получили серьезные ранения и им понадобилась медицинская помощь», - говорится в отчете.

В 2023 году в Грузии зафиксировано около 45 инцидентов, связанных с применением физического и психологического насилия в отношении сотрудников средств массовой информации.

Кроме того, в день выборов в парламент 26 октября свыше 70 журналистам мешали освещать их проведение. НПО указала, что по данным Специальной следственной службы с 1 января по 30 ноября этого года возбуждено 16 дел по возможным фактам незаконного препятствия профессиональной деятельности. Из них следствие по девяти делам еще не завершено, по семи начато уголовное преследование, по одному прекращено следствие. При этом неизвестно, доведено ли какое-нибудь дело до конца и понесли ли наказание виновные.

Нерасследованные дела указывают на отсутствие политической воли правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» для создания безопасных условий труда журналистов, также создается впечатление того, что подобные действия ими поощряются, говорится в докладе.

Кроме того, НПО указала на решения Национальной комиссии по коммуникациям в предвыборный период, когда были ею оштрафованы телекомпании, критикующие правительство. «В предвыборный период комиссия по коммуникациям составила протокол о нескольких нарушениях проправительственным вещателем, но в целом это не может сбалансировать и уравновесить ущерб, причиненный решениями комиссии по коммуникациям критическим телекомпаниям и в целом предвыборной среде», - говорится в отчете.

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