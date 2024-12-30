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06:27, 30 декабря 2024

Пятеро бойцов с Кубани убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Морозов, Вадим Мальцев, Владислав Сорокин, Сергей Лунев и Константин Даскаль убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 624-х бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 22 декабря представители властей и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 619 бойцов из Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В военной операции на Украине убиты военнослужащие Андрей Морозов, Вадим Мальцев, Владислав Сорокин, Сергей Лунев и Константин Даскаль, сообщила на своей странице в соцсети "Одноклассники" администрация Хадыженского городского поселения Апшеронского района.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 624-х бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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