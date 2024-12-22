11 бойцов с Кубани убиты в военной операции

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Алексей Байрак, Алексей Булатов, Виктор Бенко, Василий Димитров, Денис Брюханов, Евгений Ершов, Игорь Васадзе, Игорь Закурдаев, Михаил Дупленко, Олег Бозоян и Эльнар Бурнашев убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 619 бойцов с Кубани.

Как информировал "Кавказский узел", на 21 декабря представители властей и силовики официально признали убитыми не менее 608 бойцов из Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

На Украине убиты военнослужащие Алексей Байрак, Алексей Булатов, Василий Димитров, Виктор Бенко, Денис Брюханов, Евгений Ершов, Игорь Васадзе, Игорь Закурдаев, Михаил Дупленко, Олег Бозоян и Эльнар Бурнашев, сообщила 9 декабря администрация Дома культуры станицы Спокойной Отрадненского района на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 619 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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