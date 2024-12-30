Делимханов пригрозил приравнять нелегальных майнеров к террористам

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Депутат Госдумы России Адам Делимханов заявил, что нелегальные майнеры, которые создадут проблемы с электроснабжением районов и городов в Чечне, будут приравнены к террористам.

Как писал "Кавказский узел", правительство России одобрило введение с 1 января запрета на майнинг криптовалюты в шести республиках Северного Кавказа. По словам экономистов, майнинг в регионах Северного Кавказа на фоне низких тарифов на электричество приводит к высоким нагрузкам на электросети. Они также отметили необходимость наращивать энергомощности для решения проблем с дефицитом электричества.



Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов, который также является руководителем оперативного штаба Чечни по развитию региональной электроэнергетики 29 декабря предупредил жителей республики, что в случае выявления нелегального майнинга виновные будут подвергнуты строгому наказанию. По словам Делимханова, об этом жителей республики попросил предупредить глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет РИА "Новости".



"В случае выявления нелегального майнинга, также влекущего за собой проблемы с электричеством в целом районе, селе или городе, виновные в этом будут подвергнуты строгому наказанию. Мы приравняем их к террористам, так как их действия наносят вред всему обществу", - приводит издание слова депутата.



С 2025 года и до 15 марта 2031 года полный запрет на майнинг будет введен, в том числе в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне. Перечень регионов не окончательный, он будет корректироваться. Целью ограничений является баланс энергопотребления с учетом запросов промышленности.

В апреле 2021 года Совет алимов Ингушетии запретил мусульманам покупку и продажу криптовалют из-за отсутствия законодательных гарантий для их владельцев. Блокчейн-технологии разрешены с точки зрения шариата, но при этом к каждой криптовалюте "нужно подходить индивидуально", поскольку на их счет имеются различные мнения исламских авторитетов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета улемов при ДУМ России Рашит Тугушев.

Проблема с майнингом также актуальна и в странах Южного Кавказа, в частности, в Абхазии. Из-за майнинга в республике возникла острая нехватка электричества. Местные жители считают, что большая часть майнинговых ферм контролируется чиновниками, и в знак протеста отказываются платить за электричество. Это усугубляет энергокризис. Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

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