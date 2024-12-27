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04:04, 27 декабря 2024

Военный из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хазрет Шамурзаев из Моздокского района убит на Украине. С начала российской операции на Украине убитыми там официально признаны не менее 333 бойцов из Северной Осетии.

Как информировал "Кавказский узел", к 22 декабря чиновники официально признали убитыми на Украине не менее 2640 бойцов из СКФО и 2860 из ЮФО, в том числе как минимум 332 - из Северной Осетии. 

49-летнего Хазрета Шамурзаева, убитого на Украине, похоронили 24 декабря в станице Луковской, сообщила администрация Моздокского района в своем телеграм-канале. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 333 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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