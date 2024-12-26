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15:07, 26 декабря 2024

Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рустам Хатков убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 85 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 19 декабря официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 84 бойца из Карачаево-Черкесии.

Рустам Хатков, убитый в военной операции на Украине, 25 декабря был похоронен  в ауле Эрсакон, сообщила сегодня администрация Адыге-Хабльского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о Хаткове в сообщении не приведены.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 85 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют поддержку от государства семьям убитых в специальной военной операции бойцов, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Автор: "Кавказский узел"

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