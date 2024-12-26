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11:27, 26 декабря 2024

МВД Южной Осетии потребовало запретить пропаганду ЛГБТ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Южной Осетии законодательство не предусматривает наказание за пропаганду ЛГБТ*, и МВД потребовало от парламента регламентировать работу силовиков.

По данным МВД Южной Осетии, ведомство обратилось к депутатам парламента республики с предложением разработать и принять закон о запрете пропаганды ЛГБТ* и демонстрации нетрадиционных сексуальных предпочтений, по аналогии с российским законом.

Такое поручение руководству МВД дал президент Южной Осетии Алан Гаглоев , сообщило сегодня ИА "Рес" со ссылкой на МВД республики.

Необходимость закона о запрете пропаганды ЛГБТ* продиктована тем, что некоторые жители зарегистрированы в запрещенной на территории России соцсети Hornet, силовики Южной Осетии проверяют эту информацию. В республике нет предусмотренного законом наказания за пропаганду ЛГБТ* и потому действия силовиков необходимо скоординировать в этом направлении, сказано в сообщении.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии, сообщил 5 декабря 2022 года ТАСС. 30 ноября 2023 года агентство сообщило, что Верховный суд России по иску Минюста признал движение ЛГБТ* экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.

Ранее правящая партия Грузии "Грузинская мечта" внесла в парламент страны пакет законодательных изменений, ограничивающий права ЛГБТ*. 27 июня парламент принял пакет законов в первом чтении, а 4 сентября – во втором чтении. Власти Грузии разрушают европейское будущее страны, уверен представитель парламента Германии, а Европейская служба внешних связей предупредила, что принятие законопроекта усугубит кризис в отношениях Грузии с Евросоюзом.

Помимо Южного Кавказа, представителей ЛГБТ* также преследуют власти республик Северного Кавказа. Еще в январе 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о защите прав ЛГБТ* в Европе, обратив особое внимание на преследование по мотивам сексуальной ориентации в Чечне.

В 2016-2017 годах в Чечне проводились облавы на геев, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ*-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет". Кроме того, по публикациям "Новой газеты" "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне – многолетнее расследование Елены Милашиной".

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* ЛГБТ-движение признано в России экстремистским.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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