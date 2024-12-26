Боец из Дагестана убит на Украине

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Абубакар Ахсаров из Махачкалы убит в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 1154 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 24 декабря стало известно, что на Украине убит Магомед Кадиев из Казбековского района. Он стал, по меньшей мере, 1153-м бойцом из Дагестана, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне СВО на Украине убит старшина из Махачкалы Абубакар Ахсаров. На доме, в котором жил боец, в его честь установлена мемориальная плита. Ахсаров посмертно награжден орденом За заслуги перед Отечеством 2-й степени, сообщил 21 декабря в своем телеграм-канале гостелеканал "Дагестан".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1154-х бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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