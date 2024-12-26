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00:03, 26 декабря 2024

Шесть женщин отправились на фронт из СИЗО Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Женщины, проходящие по различным уголовным делам, отправлены из СИЗО Махачкалы в зону боевых действий, сообщил глава ОНК Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября Госдума приняла сразу в двух чтениях закон о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии суда желающих заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону военной операции. Как сообщил "Коммерсант", 2 октября президент России Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время.  Один из них разрешает заключать контракты с обвиняемыми на этапе судебного производства, второй — приостанавливать производство по уголовному делу и в дальнейшем освобождать от ответственности.

Новые законы, подписанные Путиным, предоставили возможность подсудимым заключить контракт с Минобороны, ранее это могли сделать только подследственные или осужденные. Новые законы нарушают права потерпевших, которые не смогут добиться справедливости в суде, рассказали юристы. 

Информация о том, что несколько женщин, которые находились в СИЗО Махачкалы, выехали в зону военной операции на Украине, опубликована 25 декабря в Telegram-канале главы Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева. "Из СИЗО-1 Махачкалы в зону СВО отправились шесть женщин, проходящих по различным уголовным делам", написал он, отметив, что это произошло 24 декабря. Подробностей об уголовном преследовании женщин в сообщении не приводится.

Ранее, 19 марта, Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации об особенностях освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации или в военное время". Поправки касаются подозреваемых и обвиняемых в правонарушениях небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства), а также осужденных (за исключением тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства и связанные с терроризмом). В случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных изменен на условный срок. Контроль за их поведением будет осуществляться командованием воинских частей, говорится в публикации на сайте Госдумы.

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Автор: "Кавказский узел"

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