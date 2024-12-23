Россия начала поставки электричества в Абхазию

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"Черноморэнерго" увеличило до 20 часов в сутки подачу света жителям Абхазии после начала гуманитарных поставок электричества из России.

Как информировал "Кавказский узел", ранее власти Абхазии обратились к России с просьбой о гуманитарных поставках в республику электроэнергии. 22 декабря "Черноморэнерго" анонсировало новый график подачи света – по 20 часов в сутки, министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба сообщил, что с 23 декабря начнутся гуманитарные поставки электричества из России. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что Грузия имеет возможности для дополнительной поставки электроэнергии в Абхазию, но для этого необходимо желание грузинской стороны.

С 9 декабря в Абхазии свет включали без ограничений в ночное время (с 21.00 до 07.00), а в остальное время – лишь на два часа 20 минут два раза в сутки.

В Абхазии возобновлена подача электроэнергии, сообщило сегодня в своем телеграм-канале ИА "Аиашара".

Россия сегодня начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба, слова которого привело сегодня РИА "Новости". Он уточнил, что лимит предоставляемого электричества составляет 327 миллионов киловатт-часов.

Выделяемого российской стороной объема при текущем графике отключений хватит на январь и февраль, отметили в "Черноморэнерго". "Сейчас работает график отключений на четыре часа в сутки – два ночью и два днем", – привело агентство слова сотрудника энергокомпании.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что к энергокризису Абхазии привел майнинг, который стал проблемой в республике из-за его массовости и коррупции. По их словам, борьба с майнинг-фермами в Абхазии лишь имитируется.

Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками. Местные жители в знак протеста отказываются платить за электричество, и это усугубляет энергокризис.

О том, что энергокризис в Абхазии связан с массовой установкой оборудования для майнинга, в 2020 году также сообщило руководство "Черноморэнерго". При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

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