RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:46, 23 декабря 2024

Россия начала поставки электричества в Абхазию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Черноморэнерго" увеличило до 20 часов в сутки подачу света жителям Абхазии после начала гуманитарных поставок электричества из России.

Как информировал "Кавказский узел", ранее власти Абхазии обратились к России с просьбой о гуманитарных поставках в республику электроэнергии. 22 декабря "Черноморэнерго" анонсировало новый график подачи света – по 20 часов в сутки, министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба сообщил, что с 23 декабря начнутся гуманитарные поставки электричества из России. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что Грузия имеет возможности для дополнительной поставки электроэнергии в Абхазию, но для этого необходимо желание грузинской стороны.

С 9 декабря в Абхазии свет включали без ограничений в ночное время (с 21.00 до 07.00), а в остальное время – лишь на два часа 20 минут два раза в сутки.

В Абхазии возобновлена подача электроэнергии, сообщило сегодня в своем телеграм-канале ИА "Аиашара".

Россия сегодня начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба, слова которого привело сегодня РИА "Новости". Он уточнил, что лимит предоставляемого электричества составляет 327 миллионов киловатт-часов.

Выделяемого российской стороной объема при текущем графике отключений хватит на январь и февраль, отметили в "Черноморэнерго". "Сейчас работает график отключений на четыре часа в сутки – два ночью и два днем", – привело агентство слова сотрудника энергокомпании.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что к энергокризису Абхазии привел майнинг, который стал проблемой в республике из-за его массовости и коррупции. По их словам, борьба с майнинг-фермами в Абхазии лишь имитируется.

Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками. Местные жители в знак протеста отказываются платить за электричество, и это усугубляет энергокризис.

О том, что энергокризис в Абхазии связан с массовой установкой оборудования для майнинга, в 2020 году также сообщило руководство "Черноморэнерго". При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:32, 23 декабря 2024
Комментарий в мессенджере привел к штрафу жительницу Геленджика
09:46, 23 декабря 2024
Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
06:57, 23 декабря 2024
51 азербайджанская семья вернулась в Шушу
00:14, 23 декабря 2024
Работы по расчистке побережья в Краснодарском крае приостановлены из-за шторма
21:22, 22 декабря 2024
Более 2000 машин ожидают открытия проезда через КПП "Верхний Ларс"
19:32, 22 декабря 2024
Военнослужащий из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
22:19, 22 декабря 2024
Эксперты оценили шансы Абхазии на получение электричества от Грузии
17:36, 22 декабря 2024
Смягчение ограничений на подачу электричества анонсировано в Абхазии
12:42, 22 декабря 2024
Уголовное дело возбуждено в отношении Адгура Харазии
Линии ЛЭП и флаги Абхазии и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
04:43, 22 декабря 2024
Власти Абхазии попросили Россию о поставках электроэнергии
Депутаты Кан Кварчия, Вахтанг Голандзия, Адгур Харазия. Фото: пресс-служба парламента Абхазии https://parlamentra.org/sostav-i-struktura/deputaty/ Коллаж "Кавказского узла".
15:07, 21 декабря 2024
Спор из-за майнинга назван причиной конфликта депутатов в Абхазии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:52, 23 сентября 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:06, 11 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
40
В Абхазии и не только, как раньше, не будет. "Вы доиграетесь, вот и всё": Затулин
Фото
09:10, 21 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
54
Что изменили протесты в Абхазии? Пока, ровным счетом, ничего
Фото
13:34, 18 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Кремль о ситуации в Абхазии. Блицкриг и северный ветер
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Поиски Анны Цомартовой длятся более 10 месяцев. Коллаж "кавказского узла". Фото ANNATSOMARTOVA22 / T.me Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Блогеры
Фото
09:56, 23 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
15
РФ начинает гуманитарные поставки электричества в Абхазию. Очередная подачка или новая реальность?
Фото
11:57, 22 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
40
Абхазия ведет себя обычно. РФ не становится, а стала другой?
Фото
09:06, 11 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
40
В Абхазии и не только, как раньше, не будет. "Вы доиграетесь, вот и всё": Затулин
Фото
15:22, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
63
Что происходит в Абхазии? Подготовка к "президентским выборам"
Фото
09:10, 21 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
54
Что изменили протесты в Абхазии? Пока, ровным счетом, ничего
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Батумские художники во время акции протеста. 22 декабря 2024 г. Фото: https://t.me/batumchik
23 декабря 2024, 11:06
Батумские художники присоединились к протестам против приостановки евроинтеграции

Военный подписывает контракт. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
23 декабря 2024, 10:01
Исследователи назвали мотивы и способы действий уклонистов с Кавказа

Мухтар Мишаев. Фото: https://memohrc.org/ru/news_old/obvinenie-po-delu-uchastnika-mitinga-v-magase-hamhoeva-oglasilo-pokazaniya-svideteley
20 декабря 2024, 19:08
Занижение суммы компенсации по делу Кяова нарушило права потерпевшего

Территорию очищают при участии волонтеров. 20 декабря 2024 г. Фото: Министерство природы Краснодарского края / T.me
20 декабря 2024, 15:33
Более 45 гектаров парка "Анапская пересыпь" загрязнены нефтепродуктами

Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Показать больше