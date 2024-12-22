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21:22, 22 декабря 2024

Более 2000 машин ожидают открытия проезда через КПП "Верхний Ларс"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проезд через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии закрыт в связи с плохими погодными условиями. С российской стороны границы скопилось более двух тысяч автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", с 11.00 мск 19 декабря проезд по Военно-Грузинской дороге был открыт с ограничениями - для автобусов и легковых автомобилей. Ограничения были связаны с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии. К 22.30 мск дорога была открыта для всех видов транспорта.

По данным, опубликованным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, сегодня к 21.20 мск на КПП "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 2008 автомобилей. Около 22.15 мск на сайте появилось сообщение, что "в связи с погодными условиями проезд закрыт".

Напомним также, что 9 декабря на "Верхнем Ларсе" скопилась очередь из более 4,6 тысячи грузовиков. Ранее стало известно, что из-за большой очереди на "Верхнем Ларсе" водители фур пытаются объехать автомобильную пробку через Владикавказ. Жители города пожаловались на заторы на дорогах, заполненные парковки, а также на то, что водители грузовиков паркуются в неположенных местах. Местные власти были вынуждены установить дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение фур.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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