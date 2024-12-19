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12:29, 19 декабря 2024

Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями

Военно-Грузинская дорога. Фото: МЧС РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проезд по Военно-Грузинской дороге разрешен автобусам и легковым автомобилям.

Как писал "Кавказский узел", к 9 декабря число грузовых автомобилей в электронной очереди на пропускном пункте "Верхний Ларс" превысило 4,6 тысячи. Из-за большой очереди водители грузовиков пытались объехать затор через Владикавказ, местные власти были вынуждены установить дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение фур.

Движение автобусов и легковых автомобилей возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги после расчистки дорожного полотна. Проезд открыт сегодня с 11.00 мск. Однако для большегрузного автотранспорта дорога остается закрытой, сообщило управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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