RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:08, 21 декабря 2024

Контрактник из Астраханской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азиз Арстанов из Володарского района убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 423 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 9 декабря были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 422 бойцов из Астраханской области.

В военной операции погиб Азиз Арстанов 1988 года рождения, сообщила 20 декабря в своем телеграм-канале администрация Володарского района. "В ноябре 2022 года он подписал контракт с Министерством обороны", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 423 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Скриншот с сайта Росфинмониторинга
22:28, 18 декабря 2024
Юристы указали на репрессивный характер реестра Росфинмониторинга
Мужчина за решеткой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
20:36, 17 декабря 2024
Житель Ахтубинска приговорен к колонии за дискредитации армии
Жилет и патроны. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
09:46, 17 декабря 2024
Боец из Астраханской области убит в СВО
Автосалон, фото: drive2.ru
04:41, 16 декабря 2024
Республики юга России оказались худшими в рейтинге доступности автомобилей
В зоне СВО. Фото Минобороны https://z.mil.ru
19:52, 14 декабря 2024
Власти признали убитыми на Украине более 5450 бойцов с юга России
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:52, 23 сентября 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
18:19, 5 сентября 2022
Чечня инсайд
41
Российская исламофобия на Кавказе. В Астраханском медуниверситете официально дискриминируют мусульманок
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Поиски Анны Цомартовой длятся более 10 месяцев. Коллаж "кавказского узла". Фото ANNATSOMARTOVA22 / T.me Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Блогеры
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
09:24, 26 ноября 2021
BERG...man Tbilisi
63
"Свирепые горцы" из Дагестана жестоко избили женщин в кафе. "Сытая свинья" и сюсюканье!
Фото
08:24, 22 августа 2020
BERG...man Tbilisi
48
Лукашенка, Навальный, "гражданин поэт", НЛО Пашаев и Добровинский из фильма "Воры в законе"?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Фото
09:01, 6 ноября 2018
BERG...man Tbilisi
36
Канал "Евразия" из Каспийского в Черное море - реальность? Даже Манилов вздрогнул от удивления...
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Мухтар Мишаев. Фото: https://memohrc.org/ru/news_old/obvinenie-po-delu-uchastnika-mitinga-v-magase-hamhoeva-oglasilo-pokazaniya-svideteley
20 декабря 2024, 19:08
Занижение суммы компенсации по делу Кяова нарушило права потерпевшего

Территорию очищают при участии волонтеров. 20 декабря 2024 г. Фото: Министерство природы Краснодарского края / T.me
20 декабря 2024, 15:33
Более 45 гектаров парка "Анапская пересыпь" загрязнены нефтепродуктами

Ниджад Ибрагим. Фото: https://abzas.org/2017/1/nicad-ibrahim-acliq-aksiyasini-dayandirib/
20 декабря 2024, 13:20
Супруга Ниджада Ибрагима сообщила о его попытке суицида

Роман Шведов. Фото: https://theins.ru/news/277355
20 декабря 2024, 10:30
Источники сообщили о смерти Романа Шведова

Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Показать больше