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09:46, 17 декабря 2024

Боец из Астраханской области убит в СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Куклин из Камызякского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 422-х бойцов из Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 14 декабря представители властей и силовики официально признали, что в военной операции на Украине убито не менее 421-го бойца из Астраханской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Военнослужащий Алексей Куклин убит в военной операции на Украине. В честь него в селе Самосделка Камызякского района на Аллее памяти открыта мемориальная плита, сообщила 9 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" директор местного Дома культуры Анна Редькина.

В церемонии открытия приняли участие, в том числе, глава Самосдельского сельсовета Василий Зайсунов и начальник отдела по делам культуры, молодёжи и спорта Камызякского района Татьяна Кеценова.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 422-х бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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