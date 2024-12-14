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14:57, 14 декабря 2024

Боец из Астраханской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Каргин из Володарского района убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 421 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 5 декабря были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 420 бойцов из Астраханской области.

В военной операции погиб Алексей Каргин, его близким вручен орден Мужества, сообщила 9 декабря в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 421 бойца из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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