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09:54, 20 декабря 2024

Боец из Ингушетии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзан Героев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 98 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 2 декабря были официально признаны убитыми в военной операции не менее 97 бойцов из Ингушетии.

Военнослужащий Рамзан Героев погиб в военной операции на Украине, его именем решено назвать школу №1 в поселении Нестеровское, сообщило 13 декабря в своем телеграм-канале правительство Ингушетии.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 98 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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