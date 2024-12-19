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15:06, 19 декабря 2024

Три контрактника из Славянска-на-Кубани убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Теткин, Евгений Дуплихин и Илья Волков убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 607 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 18 декабря как минимум 604 бойца из Краснодарского края убиты в военной операции на Украине.

Дмитрий Теткин убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Славянска-на-Кубани. 

В 2023 году 21-летний боец заключи л контракт, убит  1 ноября 2023 года  при выполнении воинского долга. Посмертно  награжден Орденом Мужества, сообщила сегодня администрация города в своем telegram-канале.

Ранее власти города сообщали, что военной операции убиты  Евгений Дуплихин и  Илья Волков.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 607 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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