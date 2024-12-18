Казак из Горячего Ключа убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Станислав Левичев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 604 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", не менее 603 бойцов из Краснодарского края убиты с начала военной операции на Украине.

Станислав Левичев был членом Горячеключевского городского казачьего общества. Он убит 23 ноября 2023 г. в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО. Старший урядник Кубанского казачьего войска Станислав Левичев посмертно награжден Орденом Мужества Указом Президента РФ, сообщила сегодня администрация Горячего Ключа в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 604 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.