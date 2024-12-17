Боец с Кубани убит в военной операции

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Виталий Ефименко из Славянского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 603 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 15 декабря стало известно, что на Украине убит Константин Шумейко из станицы Шкуринской. Он стал, как минимум, 602-м бойцом из Краснодарского края, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

В зоне СВО убит уроженец хутора Прикубанский Славянского района ефрейтор Виталий Ефименко. В честь него в Прикубанском сельском поселении на Аллее славы Героев установлен мемориальный стенд, сообщила 9 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" районная газета "Заря Кубани".

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 603 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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