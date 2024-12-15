RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:37, 15 декабря 2024

Контрактник из Краснодарского края убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец станицы Шкуринской Константин Шумейко убит в специальной военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми как минимум 602 бойца из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 9 декабря представители властей и силовики официально признали убитыми на Украине как минимум 601 бойца из Краснодарского края.

В станице Шкуринской Кущевского района похоронили участника специальной военной операции, контрактника Константина Шумейко, об этом администрация Шкуринского сельского поселения сообщила 14 декабря на своей странице в соцсети "Одноклассники".

По данным местных властей, Шумейко было 30 лет, он был убит 13 августа, служил по контракту в звании рядового.

Таким образом, официально признан убитым в зоне военной операции на Украине как минимум 602 бойца из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:57, 14 декабря 2024
Боец из Астраханской области убит в военной операции
10:24, 14 декабря 2024
Очередь из более 1350 автомобилей скопилась на "Верхнем Ларсе"
09:28, 14 декабря 2024
Боец из Дагестана убит в военной операции
03:12, 14 декабря 2024
Беспилотники сбиты в Краснодарском крае
17:28, 13 декабря 2024
Контрактник из Дагестана убит в военной операции
13:45, 13 декабря 2024
Родители подростка на Кубани оказались под угрозой депортации после поножовщины в школе
Все события дня
Новости
14 декабря 2024, 05:04
Сочинский активист Владимир Атаманчук приговорен к обязательным работам
14 декабря 2024, 03:12
Беспилотники сбиты в Краснодарском крае
Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов, фото: пресс-служба администрации Краснодарского края https://admkrai.krasnodar.ru/content/1242/show/398351/
11 декабря 2024, 05:47
Суд продлил арест Сергея Власова
Верховный суд России. Фото: https://nwb.rgup.ru/?mod=news&id=4199
09 декабря 2024, 02:56
Верховный суд удовлетворил еще около десятка жалоб сочинцев на изъятие земельных участков
Путин и судья. Коллаж "Кавказского Узла". Фото: скриншот из видеоhttp://www.kremlin.ru/
09 декабря 2024, 00:58
Сочинец оштрафован за оскорбление президента России
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
10 декабря 2024, 11:17
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Массовые протесты в Грузии. Ноябрь 2024 г. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова. Грузия: история и результаты протестов

Блогеры
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
08:51, 4 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
18
Краснодар досрочно выиграл первый круг РПЛ. 11 побед подряд!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Джейхун Новрузов. Фото со страницы Джейхуна Новрузова в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России).
14 декабря 2024, 15:56
Оппозиционер Новрузов арестован в Баку на 10 суток

Игорь Нагавкин. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Игорем Нагавкиным.
13 декабря 2024, 23:17
Руководство колонии отказалось сообщить о состоянии Нагавкина его сестре

Сухумская крепость. Фото: Hons084/Wikimedia Commons https://ru.wikipedia.org
13 декабря 2024, 21:39
Российским туроператорам запрещено продавать туры в Абхазию

Зарема Мусаева. Фото: https://www.topnews.ru/news_id_739397.html
13 декабря 2024, 18:20
Зареме Мусаевой предъявлено обвинение в дезорганизации работы колонии

Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Показать больше