Боец с Кубани убит на Украине

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Александр Кужиль из Кореновского района убит в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признан убитым как минимум 601 боец из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 7 декабря стало известно, что на Украине убит Сергей Касилов из Туапсе. Он стал, по меньшей мере, 600-м бойцом из Краснодарского края, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Военнослужащий Александр Кужиль из Кореновского района убит в зоне СВО, сообщил 30 ноября на своей странице в соцсети "Одноклассники" глава Кореновска Максим Шутылев.

Таким образом, официально признан убитым в зоне военной операции на Украине как минимум 601 боец из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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