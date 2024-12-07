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07:19, 7 декабря 2024

Боец из Туапсе убит в зоне СВО

Сергей Касилов. Фото: администрация Туапсе - https://admtuapse.ru/city/news/news-tuapse/22946/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Касилов из Туапсе убит в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 600 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 3 декабря стало известно, что на Украине убит Виктор Лысенко из Тимашевского района. Он стал, по меньшей мере, 599 бойцом из Краснодарского края, который был официально признан убитым на Украине.

В военной операции на Украине убит снайпер парашютно-десантной роты Сергей Касилов, сообщила 4 декабря на своем сайте администрация Туапсе.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 600 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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