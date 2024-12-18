Юристы указали на репрессивный характер реестра Росфинмониторинга

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Основания для включения в реестр экстремистов и террористов расширены Госдумой и максимально размыты. Включение в реестр является репрессивной мерой и угрожает многим уроженцам юга России, при этом оспорить это решение почти невозможно.

Адвокаты Евгений Смирнов, специализирующийся в делах по экстремизму и терроризму, и Тимур Филиппов, а также директор информационно-аналитического центра "Сова"* Александр Верховский оценили по просьбе "Кавказского узла" последствия расширения оснований для включения в реестр Росфинмониторинга.

Госдума приняла закон, расширяющий основания для включения граждан в перечень экстремистов и террористов, и теперь в этот список можно попасть за преступления по мотивам ненависти или вражды, объясняет Евгений Смирнов.

"Нет больше списка статей, которые являются основанием для включения в реестр экстремистов и террористов. Теперь в него можно попасть в результате привлечения к уголовной ответственности по любой статье уголовного кодекса, если будет установлено отягчающее обстоятельство в виде совершения преступления по мотивам ненависти или вражды. Будь то танцы у Вечного огня, кража или изнасилование", - сказал он «Кавказскому узлу».

Есть риски даже у тех, кто уже отбывает наказание за эти преступления. Исключение из реестра возможно лишь после снятия судимости или смерти человека

По его словам, согласно принятым поправкам, люди, ранее осужденные по статьям о дискредитации военных, «фейках» об армии или по мотивам политической ненависти, рискуют оказаться в перечне экстремистов и террористов.

"Включение в этот реестр осуществляется не на основании вступившего в законную силу приговора суда, а по факту привлечения к уголовной ответственности и письму прокурора. Поэтому людей могут включить на любом этапе уголовного преследования до момента погашения судимости. Есть риски даже у тех, кто уже отбывает наказание за эти преступления. Исключение из реестра возможно лишь после снятия судимости или смерти человека", - указал Смирнов.

Адвокат отмечает, что родственники не могут попасть в этот список просто по той причине, что они их родные.

"Нет, родственники не могут быть включены в этот реестр без факта их уголовного преследования за преступление, позволяющее включать человека в реестр экстремистов и террористов», - подчеркнул он.

Что касается ограничений в отношении попавших в перечень экстремистов и террористов, то список довольно большой.

«После включения в реестр человек фактически поражается в имущественных правах - запрет на пользование банковскими услугами и распоряжение своим имуществом. Это означает, что в банке ему будет выдавать не более 10 тысяч со счета на себя и на каждого иждивенца, все сделки с недвижимостью будут запрещены без согласия финансовой разведки, включая вступление в наследство. Возникнут даже трудности с оформлением доверенностей, поскольку нотариусы не будут включать в них любые полномочия по распоряжению своим имуществом. Со счетов с легкостью будут списываться лишь обязательные платежи государству и, если человек сможет договориться с банком, обязательные платежи по обязательствам - погашение кредита, коммунальных платежей", - рассказал Смирнов.

За преступления по мотивам ненависти можно попасть в список террористов и экстремистов, отмечает Александр Верховский.

"Ограбление по мотиву ненависти, убийство по мотиву ненависти, то есть любые преступления, которые совершаются по мотиву ненависти – политической, религиозной, этнической, какой угодно, открывают путь в этот перечень. До поправок Росфинмониторинг не включал в этот перечень всех осужденных, но теперь, согласно закону, все попадут туда", - сказал он «Кавказскому узлу».

В 2023 году студент из Волгограда Даниил Водолагин был обвинен в распространении фейков об армии по мотиву политической ненависти (часть 2 статьи 207.3 УК РФ) из-за пацифистских публикаций в соцсетях. 15 июля Советский райсуд Волгограда приговорил Водолагина к пяти годам лишения свободы, апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Даниил Водолагин - уроженец Дубовки, студент второго курса Волгоградского технического университета. По версии следователей, молодой человек публично распространил заведомо ложную информации об использовании вооруженных сил, действий, связанных с ними "добровольческих формирований и организаций", а также об исполнении государственными органами своих полномочий. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Водолагина политзаключенным.

Специалист полагает, что согласно принятым поправкам, люди, ранее осужденные по статьям о дискредитации военных, «фейках» по мотивам политической ненависти, рискуют оказаться в перечне экстремистов и террористов.

"На самом деле мы этой поймем только после того, как начнут применять эти поправки. Но я полагаю, что скорее всего эти поправки могут коснуться и тех, кто уже осужден по этим статьям. То есть сейчас их нет в этом перечне, а после вступления в силу принятых Госдумой изменений, они могут оказаться в нем», - указал он.

Это не считается дополнительным наказанием, но по сути это так и есть. Наказание нельзя применять задним числом, а вот то, что не считается наказанием, применять задним числом будет возможно

По его мнению, список Росфинмониторинга является дополнительным наказанием для осужденных и фигурантов уголовных дел.

«Это не считается дополнительным наказанием, но по сути это так и есть. Наказание нельзя применять задним числом, а вот то, что не считается наказанием, применять задним числом будет возможно. Но фактически попадание в список накладывает довольно серьезные ограничения, являясь дополнительным наказанием для человека. Для включения в список не нужно решение суда. Туда попадают люди, осужденные по определенному перечню статей, или подозреваемые в рамках аналогичных дел, но уже по рекомендации следователей. Необходимую информацию Росфинмониторингу отправляют прокурор или суд. Следовательно оспорить никто ничего не может, потому что фактически нет решения о включении или невключении в список. Это случается автоматом», - рассказал он.

По его словам, родственники таких людей не оказываются под угрозой внесения в перечень экстремистов и террористов.

"Родственников это не касается. Это касается только самих <осужденных и обвиняемых>. У них сразу же появляется ряд запретов и ограничений. Главное то, что они почти не имеют доступа к своим деньгам, счета блокируются. Человек, если он в этом списке, может ежемесячно тратить на себя всего 10 тысяч рублей, не считая пенсию и студенческой стипендии, а если кто-то у него на иждивении, то прибавляется еще 10 тысяч. А если этого не хватает, что вполне ожидаемо, он каждый раз должен обращаться за разрешением. Если у человека есть кредиты, то банки могут списывать средства. Счета блокируются именно для гражданина, попавшего в этот список, а банк по запросу приставов, например, может списывать средства для погашения кредита или другой задолженности. Купить или продать он тоже уже не может, сдавать что-то в аренду и получать деньги тоже. Необходимо дожидаться исключения из списка», - подчеркнул он.

Практика оспаривания есть, но результаты чаще негативные: российские суды крайне редко снимают статус экстремиста/террориста

Тимур Филиппов также предупреждает, что расширились возможности включения граждан в список экстремистов и террористов.

«Да, за хулиганство из экстремистских побуждений (п.«б» ч.1 и части 2, 3 ст. 213 УК РФ), включая осквернение памятников, например, Вечного огня, или провокационные действия вроде танцев на фоне «Родины-матери», можно попасть в перечень экстремистов и террористов. Это трактуется как деяние, направленное на унижение памяти или нарушение общественного порядка с экстремистской мотивацией. Поправки вступают в силу с 1 июня 2025 года, поэтому формально они должны касаться только новых приговоров. Однако российская практика часто допускает ретроспективное применение в подобных ситуациях, особенно когда изменения касаются не уголовного наказания, а «административного» или контрольного статуса как попадание в перечень Росфинмониторинга», - сказал он «Кавказскому узлу».

11 ноября стало известно, что четыре жителя Дагестана задержаны за осквернение мемориала "Вечная слава" в Невинномысске. После задержания силовики распространили в Telegram видео с их извинениями. 15 ноября следователи сообщили, что все четверо молодых людей арестованы по уголовному делу о реабилитации нацизма группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 354.1 УК РФ; предусматривает до пяти лет лишения свободы).

По его словам, включение в этот список зависит от приговора суда и уголовного дела.

"Решение может основываться на приговоре суда, вступившем в силу. Кроме того., для попадания в список достаточно самого факта возбуждения уголовного дела по экстремистской статье. Формально процесс идет через уполномоченные органы - прокуратура, МВД, которые направляют сведения. Практика оспаривания есть, но результаты чаще негативные: российские суды крайне редко снимают статус экстремиста/террориста, ссылаясь на «обоснованность внесения» и безопасность государства. В чем именно состоит опасность таких людей для государства, как правило не указывается», - отметил он.

Адвокат предупреждает, что любые финансовые сделки с участниками списка несут определенные риски.

"Родственники и люди, вступающие в финансовые или имущественные отношения с человеком из перечня, рискуют попасть под подозрение в финансировании терроризма или экстремизма - ст. 282.3 УК РФ, ст. 205.1 УК РФ. Любые денежные переводы или сделки могут быть трактованы как пособничество. Риски особенно высоки при операциях на крупные суммы или регулярных переводах. Люди из перечня экстремистов и террористов лишаются ключевых возможностей прав: блокировка банковских счетов, с возможностью снятия лишь небольших сумм на «жизненные нужды» (до 10 000 рублей в месяц, на усмотрение банка), запрет на зарплатные переводы напрямую, что де-факто делает трудоустройство почти невозможным, заморозка всех активов, включая недвижимость и имущество, ограничения в выезде за границу и получении виз. Люди могут находиться на свободе, но фактически из-за блокировки средств и отсутствия дохода остаются в тяжелом положении. Запрет на сделки с недвижимостью касается продажи, покупки и дарения. Сдача квартиры в аренду тоже подпадает под запрет, поскольку это доходная сделка. Арендовать жилье теоретически можно, но практически сложно, так как блокировка счетов мешает проводить официальные переводы», - объяснил он.

Филиппов также добавил, что трактовка экстремизма настолько широка, что включение статей о "фейках", дискредитации армии и хулиганстве в перечень экстремистских деяний позволяет власть им интерпретировать любые проявления несогласия как угрозу.

"Это приводит к подавлению критики и инакомыслия. Блокировка счетов, запрет на финансовые операции и сделки создают условия для социальной изоляции человека. Даже минимальные финансовые действия становятся невозможными, что фактически превращает человека в изгоя. Угроза для родственников и связей фигуранта подозрения в финансировании терроризма формирует атмосферу страха, ограничивая любые социальные или экономические связи. При этом оспорить включение в перечень практически невозможно из-за предвзятости судебной системы, что ставит людей в безвыходное положение. Эти меры ужесточают контроль над гражданами, блокируя свободу слова, критику власти и экономическую независимость. Законодательство в таком виде используется для запугивания, подавления несогласных и расширения полномочий силовиков", - указал адвокат.

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