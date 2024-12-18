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16:36, 18 декабря 2024

Аналитики оценили необходимость информирования жителей юга России об учениях

Военные учения. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=8qSDkIOIE9k

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В случае военных учений у властей нет обязанности информировать жителей, за исключением учений в населенных пунктах, в том числе отработки навыков гражданской обороны, указали военный эксперт и юрист, комментируя недовольство жителей Каспийска запоздалым сообщением властей о причинах взрывов в городе.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября военные уничтожили над Каспийском беспилотник. В результате атаки была ранена 16-летняя девушка. 30 ноября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о новой атаке беспилотника на Каспийск. Спустя несколько дней жителей города вновь напугали звуки взрывов, однако после мэрия отчиталась о проведении учений. Горожане раскритиковали мэрию за запоздалое информирование об учениях.

6 ноября атака с использованием беспилотника стала первой в Дагестане с начала военной операции на Украине. Инцидент произошел спустя всего восемь дней после того, как впервые за время боевых действий атаке беспилотника подверглась Чечня.

Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что если проходят плановые военные учения население не оповещается.  "Тем более, что в <Дагестане> скажем так, нет того положения, примерно, какое есть в Севастополе, в Крыму", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если же существует реальная опасность применения летательных аппаратов или ракетная опасность, то несомненно, оповещение идет, указал военный эксперт. "На море и воздухе, то да, идет оповещение, что закрывается район такого-то моря, закрывается воздушное пространство, проходят стрельбы ракетами или артиллерийские стрельбы. То есть специальное оповещение гражданской авиации и судоходства", - пояснил Дандыкин.

Помимо этого, если проводятся учения по гражданской обороне, когда задействовано население, тревога объявляется местными властями в связи с тренировкой сил гражданской обороны, отметил он. "Плановые учения проводятся на собственных полигонах военными, поэтому нет обязательства по закону информировать специально об этом», - резюмировал Дандыкин.

Адвокат Абусупьян Гайтаев сообщил, что нет законных оснований, которые бы обязывали военных оповещать гражданское население об учениях. "Другое дело, если учения проводятся в населенном пункте и гражданские лица могут оказаться там. Вероятно, имеются подзаконные акты, которые это регулируют. А так военные никогда не информировали заранее о своих учениях", - пояснил он.

Как писал "Кавказский узел", помимо территории Дагестана за последние месяцы атаке беспилотников подвергалась Чечня. 15 декабря Грозный атаковали беспилотники, военные сбили несколько дронов.

Территория Чечни впервые с начала военной операции на Украине подверглась атаке дрона 29 октября 2024 года и к 15 декабря была атакована четыре раза. Кадры атаки дронов, проведенной 15 декабря, приведены в видео "Кавказского узла" "Четвертая атака беспилотников на Чечню".

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Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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