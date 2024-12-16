Правозащитники потребовали освободить журналистов Meydan TV

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Правозащитные организации Amnesty International и Article19 осудили аресты журналистов и призвали международное сообщество отреагировать на нарушения прав человека в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 8 декабря суд отправил их, а также знакомого Эльгюнеш Ульви Таирова под арест на четыре месяца. Апелляционная инстанция оставила в силе эти решения.

29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходила в Баку с 11 по 22 ноября. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

Международная правозащитная организация Amnesty International отреагировала на новые аресты журналистов в Азербайджане, опубликовав заявление в соцсетях.

"Через две недели после проведения COP29 в Азербайджане как минимум шесть журналистов были задержаны в рамках новой волны арестов. Мы осуждаем последние аресты и призываем азербайджанские власти немедленно освободить журналистов и сотрудников СМИ. Мы опасались репрессий после COP29 и теперь призываем государства-участников конференции ООН отреагировать на продолжающиеся преследования в Азербайджане, стране, которая все еще занимает пост председателя COP29", - говорится в заявлении организации.



Недавние аресты независимых журналистов, включая сотрудников Meydan TV, являются частью репрессий, которые начались год назад и направлены на подавление независимых критических голосов. Это привело арестам журналистов и сотрудников СМИ из Abzas Media, Toplum TV, Kanal 13 и других изданий, а теперь и сотрудников Meydan TV, а также ученых и активистов, подчеркивает Amnesty International.

Международная журналистская организация Article19 также осудила новые аресты журналистов в Азербайджане. "Спустя несколько недель после климатического саммита в Баку были задержаны по меньшей мере семь журналистов – большинство из них с Meydan TV. Репрессии – это новое напоминание о том, что Азербайджан не терпит критики и инакомыслия. Мы должны продолжать бороться с давлением на свободу прессы", - говорится в публикации в аккаунте организации в социальной сети X.

Напомним, 12 декабря Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал обновленный список политзаключенных, число которых выросло до 331.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, при этом наибольший прирост их числа произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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