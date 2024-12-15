Беспилотники сбиты в Туапсинском районе

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Военные в Туапсинском районе уничтожили беспилотники, запущенные со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", с начала российской военной операции на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 14 декабря в нескольких районах Кубани были сбиты беспилотники. В результате атаки одного из них поврежден частный дом в станице Марьянской.

Минувшей ночью в Туапсинском районе были сбиты несколько дронов, запущенных со стороны Украины, сообщил в 10.18 мск в своем телеграм-канале глава района Сергей Бойко.

"Беспилотники были уничтожены силами наших ПВО. Пострадавших и повреждений нет", - написал он, не указав число сбитых дронов.

Напомним, по данным Минобороны, минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над акваторией Черного моря 13 беспилотников.

Источники сегодня сообщили, что Грозный был атакован беспилотниками и военные сбили несколько дронов. Также в сети опубликованы видео, на которых показан момент атаки беспилотника и взрыв.

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