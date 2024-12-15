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09:13, 15 декабря 2024

13 беспилотников сбито над Черным морем

Беспилотник. Фото: kuban24.tv https://kuban24.tv/item/tag/bespilotniki

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные обезвредили минувшей ночью над акваторией Черного моря 13 беспилотников.

По данным Минобороны, минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над акваторией Черного моря 13 беспилотников.

Дроны были запущены со стороны Украины, сообщило министерство в своем телеграм-канале.

Жители Сочи рассказали, что сегодня ночью слышали несколько взрывов, в городе была слышна работа сил противовоздушной обороны (ПВО). По их словам, пять взрывов были слышны над Лазаревским районом Сочи, о громких звуках также сообщили жители посёлка Вардане, сообщил сегодня телеграм-канал "Shot".

На 09.10 мск на сайте администрации Сочи, а также администрации Краснодарского края нет сообщений об атаке дронов на город.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине регионы юга России регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, 14 декабря несколько дронов было сбито в Краснодарском крае, обломки одного из них упали на частный дом в станице Марьянской.

13 декабря девять беспилотников было обезврежено в Ростовской области. 12 декабря три дрона было сбито в Северной Осетии.

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Автор: "Кавказский узел"

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