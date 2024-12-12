Три беспилотника сбито в Северной Осетии

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В Моздокском районе сегодня ночью военные сбили три дрона, запущенных со стороны Украины.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о четырех раненых при атаке дрона в Грозном.

Минувшей ночью, помимо одного дрона в Чечне, силы противовоздушной обороны обезвредили три беспилотника в Северной Осетии, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Дроны были сбиты в Моздокском районе, жертв и разрушений нет, уточнил в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло .

"Кавказский узел" также писал, что 8 июня военные сбили три беспилотника в Моздоке, целью которых, по версии властей, был военный аэродром.

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