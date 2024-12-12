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21:57, 12 декабря 2024

Защита потребовала освобождения Руслана Нурушева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградскому юристу Руслану Нурушеву предъявлено окончательное обвинение по статье о распространении фейков об армии. Защита попросила суд назначить предварительное заседание и рассмотреть вопрос об освобождении Нурушева.

Как писал "Кавказский узел", после встречи с Русланом Нурушевым в СИЗО адвокат заявил, что с ним не проводятся следственные действия, экспертизы не назначаются.

Волгоградский юрист Руслан Нурушев задержан по обвинению в распространении фейков про армию (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Суд отправил его под арест. Защита настаивает на невиновности Нурушева. 20 ноября Волгоградский областной суд утвердил арест Нурушева.

Следствие предъявило Руслану Нурушеву окончательное обвинение, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Эдуард Яппаров.

"Следователь внезапно вызвал нас на следственные действия. Они проводились в СИЗО-1. Такая спешка была непонятна. Но волокита точно не в нашем интересе. 11 декабря Нурушеву предъявили окончательное обвинение. Мы ознакомились с делом. Оно небольшое, крайне не объемное. Поэтому за небольшой промежуток времени мы с моим подзащитным" ознакомились с ним, - рассказал 

Эдуард Яппаров пояснил, что уголовное дело теперь поступит в прокуратуру. Если прокурор утвердит обвинительное заключение, оно будет передано в суд.

"Мы уже сегодня заявили о необходимости назначения предварительного слушания и потребовали незамедлительного освобождения Нурушева, как невиновного человека, что изложено в деле", - сообщил адвокат Яппаров.

Адвокат Яппаров отметил, что Руслан чувствует себя хорошо. На условия содержания не жалуется, о проблемах со здоровьем не говорит.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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