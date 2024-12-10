Адвокат рассказал об условиях Нурушева в СИЗО

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Адвокат Эдуард Яппаров встретился с правозащитником Русланом Нурушевым в волгоградском СИЗО. На условия Нурушев не жаловался, следственные действия с ним пока не проводятся.

Как писал "Кавказский узел", волгоградский юрист Руслан Нурушев задержан по обвинению в распространении фейков про армию (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Суд отправил его под арест. Защита настаивает на невиновности Нурушева. 20 ноября Волгоградский областной суд утвердил арест Нурушева.

9 декабря в СИЗО-1 Волгограда прошла первая встреча правозащитника Руслана Нурушева с адвокатом Эдуардом Яппаровым. По словам Яппарова, его пустили к подзащитному с опозданием на 20 минут. Причина задержки неизвестна. Нурушев и Яппаров обсудили тактику защиты. Руслан рассказал своему адвокату об условиях содержания в СИЗО-1 и о своем самочувствии.

"Руслан выглядит опрятно. Недавно ему пришла передачка. Брат и работодатель передали вещи, положили ему на счет деньги. Видно, что морально Руслан не сломлен. Он много шутил. Был весел на нашей встрече. Я ему предложил начать пить витамины, чтобы избежать последствий стресса. Но он сказал, что чувствует себя хорошо. Питается нормально. Ту баланду, что им дают в изоляторе, он ест спокойно. Если возникнут какие-нибудь проблемы — он сразу со мной свяжется. Замечу также, что 3 декабря Руслан отметил в изоляторе свой день рождения", — рассказал Яппаров корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат описал условия содержания Нурушева в СИЗО-1. Находится он в шестиместной камере. Все шесть мест заняты арестантами. Сокамерники у Нурушева, по словам Эдуарда Яппарова, люди адекватные и неконфликтные, "матерых уголовников нет". Они проходят по разным уголовным делам — мошенничество, наркоторговля, самовольное оставление части, неуставные отношения в воинской части. "Сокамерники — люди дружелюбные, не напрягающие. Я посоветовал Руслану в самом начале его ареста не рассказывать никому в камере о своем деле и о наших планах защиты. Он это правило выполняет. "Подсадных уток" там (в камере) вроде нет. Но осторожность превыше всего. Это правила элементарной безопасности. Руслан много читает. Берет книги в библиотеке СИЗО", — рассказал Яппаров.

Яппаров и Нурушев обсудили тактику защиты. Они решили, что не стоит отрицать фактические обстоятельства дела, представленные следствием. Но в ходе защиты они будут настаивать на том, что интерпретация этих фактов совершенно не преступная. "Вмененная ему (Нурушеву) статья не соответствует содеянному. Да и информация эта имеется в открытых источниках, например, на сайте ТАСС или Минобороны", - пояснил Эдуард Яппаров.

Эдуард Яппаров сообщил, что с Русланом Нурушевым следователи пока не проводят никаких следственных действий, о назначении каких-либо экспертиз ни Нурушева, ни его адвоката не уведомляли. Оба они понимают, что против Руслана Следственный комитет применил испытанную в России тактику предварительных "карусельных административных арестов".

"Они (Следственный комитет) с помощью административных дел против Нурушева пытались показать мотивы политической ненависти (в деяниях Нурушева). Что, мол, она со временем формировалась. Нам понятна их тактика", - пояснил адвокат.

Но писать жалобы на работу следователя Нурушев и Яппаров пока не собираются, так как хотят "дать возможность следствию и дальше совершать ошибки".

Эдуард Яппаров сообщил подзащитному, что "Мемориал" признал Руслана политическим заключенным. "Руслан очень этому обрадовался. Он сказал, что у него появилась надежда, что когда-нибудь в ближайшем будущем ему страдания его зачтутся", - заключил свой рассказ Эдуард Яппаров.

Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" в конце ноября признал волгоградского юриста Руслана Нурушева политзаключенным. Данный статус является важным с политической и моральной точек зрения.

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