Чеченки провели в Брюсселе пикет солидарности с жертвами репрессий

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Шестеро активисток, представляющих разные общественные организации чеченцев в Европе, провели пикет солидарности с женщинами - жертвами репрессий в Чечне.

Пикет прошел у российского консульства в Брюсселе при отсутствии какой-либо реакции со стороны дипведомства, передает корреспондент "Кавказского узла".

Как рассказали собравшиеся корреспонденту "Кавказского узла", целью пикета был протест против репрессий, осуществляемых в отношении чеченских женщин.

Одним из организаторов пикета выступило движение "Единая Сила", которое напомнило о роли чеченских женщин в национально-освободительной борьбе чеченцев в прошлом.

"Роль чеченских женщин в национально-освободительной борьбе чеченского народа является не только значительной, но и решающей. Мы помним, как они взяли на себя экономическое бремя военного времени, как рисковали своей жизнью [...]", - говорилось в анонсе мероприятия, распространенном накануне на чеченских медиаплатформах оппонентов республиканских властей.

Собравшиеся у российского консульства в Брюсселе открыто заявили о похищениях, преследованиях и давлении, которым подвергаются матери, жены и сестры оппонентов режима. В руках они держали распечатанные портреты Заремы Мусаевой, Амины Окуевой, Натальи Эстемировой, Биназиры Хамидовой.

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Автомобиль, в котором находились Адам Осмаев и его жена Амина Окуева, был обстрелян возле села Глеваха под Киевом 30 октября 2017 года. Окуева погибла на месте, а Осмаев был ранен. 12 января 2021 года глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала членов преступной группы, один из участников которой подозревается в организации покушения на Осмаева и убийстве его жены Окуевой. Уроженец Каспийска Игорь Редькин был арестован на два месяца до 11 марта. В феврале того же года Редькина отпустили под домашний арест. В декабре 2023 года выяснилось, что Редькин уехал в Венгрию. Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года, вывезена в Ингушетию и убита. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции и составляли списки пропавших без вести. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно узнать из справки "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

"Мы собрались тут, чтобы протестовать против кадыровского режима, против преступлений против чеченских женщин. Хочу уточнить, что кадыровский режим – это не чеченский режим, а именно российский, и не имеет ничего общего с чеченской культурой", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" представитель движения "Единая Сила" Фатима Сулейманова.

Акция является проявлением солидарности, а не требованием к российскому посольству, заявила корреспонденту "Кавказского узла" соорганизатор мероприятия, активистка по имени Сафия.

"У нас нет требований к посольству, нет смысла разговаривать с ними. Мы хотим проявить солидарность с чеченскими женщинами, показать, что мы с ними. В первую очередь это касается Заремы Мусаевой, а также историй, когда муфтий Салах Межиев снимал никабы с девушек. Также это касается Биназиры Хамидовой, беременной женщины, которую [...] запытали до смерти", - заявила девушка.

Она отметила, что дело Заремы Мусаевой "лишь укрепило в чеченском обществе ощущение того, что Кадыров способен воевать только с женщинами".

Собравшиеся обозначили и ряд иных проблем диаспоры, связанных с предоставлением убежища агентам режима и депортациями политических беженцев. "На митинги против экстрадиций собирается больше всего людей. И часто удается сделать так, чтобы не экстрадировали. Например, Амину Гериханову", - сказала Сафия, обозначив эту проблему как "одну из ключевых" в диаспоре.

4 ноября стало известно, что уроженка Чечни Амина Гериханова, которую Россия объявила в розыск как участницу боевых действий в Сирии, получила в Румынии статус беженца. Гериханова снята с розыска по линии Интерпола, сообщила 30 ноября правозащитная ассоциация "Вайфонд".

Также она заявила о проблеме легализации в Европе и получения статуса беженцев агентами Кадырова или отставными кадыровцами, не имеющими реальных проблем в России, и, по всей вероятности, внедряемыми в ряды политэмигрантов как агентура. "Эта проблема существует. Многих Кадыров отправляет сюда, держит на зарплатах", - сказала девушка.

Не все из собравшихся девушек готовы были говорить публично, ссылаясь на то, что переживают за родных на родине.

Представители российского дипломатического ведомства не проявили интереса к пикету у стен посольства. Охрану заведения обеспечивала местная полиция, которая отгородила протестующих от представительства РФ металлическим заграждением.

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