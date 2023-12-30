Подозреваемый в убийстве Окуевой уехал в Венгрию

30 декабря 2023, 06:18

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В первые дни спецоперации уроженец Каспийска Игорь Редькин, подозреваемый в убийстве Амины Окуевой, уехал в Венгрию, которая отказывается экстрадировать его, сообщили украинские власти.

Как писал "Кавказский узел", автомобиль, в котором находились Адам Осмаев и его жена Амина Окуева, был обстрелян возле села Глеваха под Киевом 30 октября 2017 года. Окуева погибла на месте, а Осмаев был ранен. 12 января 2021 года глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала членов преступной группы, один из участников которой подозревается в организации покушения на Осмаева и убийства его жены Окуевой. Уроженец Каспийска Игорь Редькин был арестован на два месяца до 11 марта. В феврале того же года Редькина отпустили под домашний арест.

Адам Осмаев, обвиняемый в подготовке покушения на президента России Владимира Путина, заявил о "российском следе" в убийстве супруги. МВД Украины предположило, что к нападению могут быть причастны российские спецслужбы или сторонники главы Чечни. Сам Рамзан Кадыров выдвинул версию о том, что к покушению на Окуеву и Осмаева имеют отношение украинские спецслужбы.

Уроженец Каспийска Игорь Редькин скрывается в Венгрии, сообщил 29 декабря изданию "Кавказ.Реалии"* начальник управления национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Он рассказал, что власти Украины обратились в прокуратуру Венгрии с запросом на экстрадицию, но получили отказ. Небытов отметил, что в экстрадиции Редькина было отказано из-за боевых действий на территории Украины.

Бывший депутат парламента Украины Игорь Мосийчук подтвердил, что Редькин выехал из Украины, произошло это в первые дни специальной военной операции.

Амина Окуева (Наталья Никифорова) родилась в Одессе в 1983 года в семье уроженца Чечни. Взяла фамилию первого мужа Исы Мустафинова в 2000 году, тогда же приняла ислам. Мустафинов погиб в 2003 году, и она вышла замуж за Ислама Тухашева, который пользовался документами на имя Ислама Окуева. С 2014 года Окуева участвовала в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, говорится в биографии Амины Окуевой, размещенной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" .

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

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