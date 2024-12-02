Комментарии в мессенджере привели астраханца к штрафу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Наримановском районе Астраханской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Расима Гушанова, признав, что его комментарии в Telegram дискредитировали армию.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Астраханской области, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, житель Наримановского района Расим Гушанов в августе разместил в мессенджере Telegram несколько комментариев, которые силовики сочли подрывающими авторитет вооруженных сил России. Сам Гушанов на судебном заседании заявил, что его аккаунт был взломан.

Наримановский районный суд признал Гушанова виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России" и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Комментариев от Расима Гушанова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 17 сентября стало известно, что суд в Ахтубинском районе оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Александру Торопчину, признав, что ее комментарии в соцсети "ВКонтакте" дискредитировали армию.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.