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08:39, 29 ноября 2024

Бакинский правозащитник выступил в поддержку Фазиля Гасымова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитник Руфат Сафаров призвал омбудсмена Азербайджана обратить внимание на нарушения прав арестованного экономиста Фазиля Гасымова и посетить его в изоляторе.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября Фазиль Гасымов пожаловался брату, что сотрудники медсанчасти силой вывели его из комнаты для телефонных переговоров, а также попытались обрить его наголо и не оказали медпомощь. По словам брата, Фазиль Гасымов 165 суток отказывается от пищи, предлагаемой в СИЗО, но ест мед и йогурт, присылаемый из дома.

В августе 2023 года экономист Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. 14 июня Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования.

Cоучредитель правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров обратился к уполномоченной по правам человека Сабине Алиевой с просьбой навестить в СИЗО Фазиля Гасымова. "Как правозащитник я беспомощен, так как законные инструменты влияния на руководство изолятора исчерпаны. Правовой нигилизм в апогее. Сотрудники репрессивных органов смеются, когда им напоминают о требованиях закона", - написал в своем обращении Сафаров, публикацию которого в Facebook* перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Также в своем обращении Руфат Сафаров изложил историю экономиста Фазиля Гасымова и притеснения, с которыми тот столкнулся в Азербайджане после задержания. "Проходившие лечение в медицинской части изолятора заключенные Сади Наджмеддинов и Илкин помогли Фазилю Гасымову. За это лечение этих заключенных было прервано, и их увезли в тюрьму. А у Гасымова отобрали его записи, избили и увезли в Кюрдаханинский изолятор", - написал он.

Корреспонденту "Кавказского узла" Руфат Сафаров пояснил, что решил не отправлять письмо омбудсмену по электронной почте, а написать в Facebook*, так как они связаны в этой соцсети и, по его словам, его обращение помечено как прочитанное Сабиной Алиевой.

Руфат Сафаров пояснил, что омбудсмен реагирует на обращения по поводу нарушений прав заключенных, направляя своих представителей. Также она в прессе призывала сообщать ей о нарушениях прав заключенных. В обязанности омбудсмена входит контроль всех случаев нарушения прав заключенных и их акций протеста, включая голодовки, сказал он.

Комментариями от представителей омбудсмена Азербайджана относительно обращения Сафарова "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, 10 октября Фазиль Гасымов сообщил в суде, что подвергается моральным и физическим издевательствам в лечебном учреждении Пенитенциарной службы. Также он пожаловался, что охрана не позволяет ему общаться с адвокатами без свидетелей. Представитель Пенитенциарной службы возразил тогда, что права Фазиля Гасымова соблюдаются, а давления на него со стороны персонала изолятора и заключенных нет.

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Автор: Кямал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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