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15:08, 28 ноября 2024

Баку осудил визит президента Польши на армяно-азербайджанскую границу

Поездка президента Польши Анджея Дуды на границу с Азербайджаном. 27 ноября 2024 г. Фото: https://vesti.az

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Официальный Баку осудил поездку президента Польши Анджея Дуды на границу с Азербайджаном во время официального визита в Армению в сопровождении членов наблюдательной миссии Евросоюза EUMA. Временный поверенный в делах Польши в Азербайджане был вызван в МИД, где ему был выражен протест.

23 января главы министерств иностранных дел стран Евросоюза 23 января договорились об отправке в Армению на границу с Азербайджаном долгосрочной мониторинговой миссии. "Цель миссии – способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплению доверия на местах и обеспечению условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС", – говорится в сообщении. Первоначальный мандат EUMA будет рассчитан на два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении.

В Азербайджане осудили визит Дуды на армяно-азербайджанскую границу совместно с членами наблюдательной миссии Евросоюза.

"Визит президента Польши Анджея Дуды на армяно-азербайджанскую границу в сопровождении членов Миссии ЕС (EUMA) вызывает сожаление и является очередной демонстрацией анти-азербайджанской политики стран-членов ЕС. Мы глубоко сожалеем, что президент страны, официально являющейся стратегическим партнером Азербайджана, принял участие в неприемлемом дипломатическом "бинокльном шоу", что ведет к обострению азербайджано-польских отношений", - говорится в сообщении в аккаунте МИД Азербайджана на платформе X.

Несмотря на многочисленные обращения официальных лиц Азербайджана в администрацию президента и МИД Польши, польская сторона не воздержалась от этого провокационного шага. Азербайджан сохраняет за собой право принять надлежащие дипломатические меры против этой недружественной акции, сказано в сообщении, опубликованном вечером 27 ноября.

Временный поверенный в делах Польши в Азербайджане Михал Гречило сегодня был вызван в МИД Азербайджана, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

На встрече был выражен протест "против того, что президент Польши Анджей Дуда, вопреки уведомлению азербайджанской стороны, посетил в составе миссии Европейского союза в Армении приграничный регион на армяно-азербайджанской границе, территорию близ села Кярки, которое все еще находится под оккупацией", сказано в пресс-релизе.

В МИД подчеркнули, что указанная миссия, "вопреки заявленным целям о вкладе в региональную стабильности и построение доверия между Азербайджаном и Армении, используется как инструмент против Азербайджана". Эта провокация противоречит азербайджано-польским отношениям и потому была отмечена необходимость воздержаться от подобных  шагов, говорится в сообщении МИД Азербайджана. 

В правительстве Азербайджана считают развернутую ЕС на границе со стороны Армении наблюдательную миссию недружественным действием по отношению к Баку.

"Решение о размещении наблюдательной миссии было принято после эскалации на границе двух стран в сентябре 2022 года. Первоначально предполагалось, что миссия будет действовать в течение двух месяцев. Однако позже было заявлено, что миссия будет действовать в течение двух лет. В Баку не видят целесообразности в деятельности этой миссии, поскольку Азербайджан не имеет территориальных притязаний к Армении, и считают конфликт исчерпанным после того, как азербайджанская армия в сентябре 2023 года полностью взяла под контроль международно признанную территорию страны. Некоторые в Баку считают, что деятельность наблюдательной миссии ЕС только мешает ускорению подписания мирного договора. Ибо периодически демонстрация кадров наблюдателей с биноклями, устремленных в азербайджанскую сторону, в Баку расценивается как представление Азербайджана стороной, ведущей военные приготовления, что используется некоторыми в пропагандистcких целях", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

Он также отметил, что "присутствие EUMA усиливает геополитическое соперничество за посредничество". "Азербайджан предпочитает вести переговоры напрямую с Ереваном и указывает на положительные примеры этой практики и согласование на двусторонней основе части границы на севере страны", - добавил Джуварлы.

Европейские же дипломаты, по его словам, "дают понять, что их наблюдательная миссия отнюдь не направлена против Азербайджана, а преследует цели подтвердить поддержку ЕС независимости Армении и ее курса на проведение самостоятельной внешней политики". В сложившейся ситуации визит президента Польши на границу в Баку расценили как пристрастный шаг, добавил эксперт.

Напомним, что в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном. По данным властей Армении, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Более 100 тысяч жителей покинули Карабах, перешедший под контроль Баку. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика официально прекратила существование. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент «Кавказского узла»

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