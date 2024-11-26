Житель Ставрополья осужден за торговлю людьми

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Пенсионер из Ставропольского края приговорен к 10 годам колонии строгого режима, он признан виновным в создании преступного сообщества, которое занималось торговлей людьми.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля в Ставропольском крае десять человек были заподозрены в торговле людьми и организации незаконной миграции. По данным следствия, они осуществляли свою деятельность на территории Невинномысска, а также Труновского, Шпаковского и Изобильненского округов.



Шпаковский районный суд Ставропольского края 25 ноября вынес приговор 73-летнему пенсионеру по делу о торговле людьми, пишет "Коммерсант".

По данным следствия, пенсионер в 2019 году организовал преступной сообщество, которое занималось торговлей людьми. Члены сообщества действовали в Изобильненском, Труновском, Шпаковском округах и в Невинномысске. Они находили людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и под предлогом трудоустройства забирали у них документы. Затем граждан продавали в качестве рабов на животноводческую ферму в Шпаковском округе. Таким образом за период с июня 2019 года по май 2023 года было совершено десять сделок. Во время попытки продажи одной из жертв удалось сбежать.

Мужчина признан виновным в создании преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ), торговле людьми (часть 3 статьи 127.1 УК РФ), покушении на торговлю людьми (часть 3 статьи 30 - часть 3 статьи 127.1 УК РФ). Кроме того, так как двое из потерпевших являются иностранным гражданами, он был также обвинен в организации незаконной миграции (часть 2 статьи 322.1 УК РФ).

Суд приговорил пенсионера к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в один миллион рублей.

Напомним, что движение "Альтернатива" считает наиболее проблемными в плане трудового рабства регионами на юге России Ростовскую область и Ставропольский край. "Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

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