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04:27, 22 ноября 2024

Две жалобы на выборы поступили в Конституционный суд Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск президента страны Саломе Зурабишвили о нарушении прав граждан во время парламентских выборов. Еще один иск об этом подала группа парламентариев. 

Как писал "Кавказский узел", президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 ноября анонсировала свое обращение в Конституционный суд в связи с нарушениями тайны голосования на парламентских выборах 26 октября. Она отметила, что результаты выборов за три недели не признал никто из "главных демократических партнеров" Грузии. 

Иск президента Грузии, которая подала жалобу на нарушение конституционных прав граждан во время парламентских выборов, принят и зарегистрирован Конституционным судом, сообщил 21 ноября председатель КС Мераб Турава в эфире телекомпании “Формула”. 

По словам Турава, с момента регистрации иска у Конституционного суда есть месяц для его рассмотрения, это максимальный срок работы с иском. 

Председатель КС добавил, что в связи с нарушением прав граждан во время парламентских выборов в суд поступила еще одна жалоба - от группы депутатов, составляющей 20% всего состава парламента. Этот иск, по его словам, еще находится на стадии проверки регистрации.

“Второй иск был отправлен по почте и поступил вчера (20 ноября) в Конституционный суд. Организационный департамент проверяет его техническую сторону. Думаю, в течение дня он определит, есть ли в иске изъян, после этого зарегистрирует также этот иск”, - пояснил Турава. 

Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе прокомментировал иск Саломе Зурабишвили. "Я точно знаю заранее, нет никаких шансов, что этот иск будет удовлетворен. Вы знаете, нет никаких оснований”, - передала его слова телекомпания.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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