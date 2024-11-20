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16:30, 20 ноября 2024

Аналитики объяснили тактику протестов оппозиции в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники протестов против результатов парламентских выборов в Грузии настроены на длительную борьбу и берегут себя и близких, в связи с чем на ночные протесты остается небольшое число людей.

 Как писал "Кавказский узел", 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта Чавчавадзе в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Однако позднее сторонники оппозиции вновь заняли территорию у госуниверситета и установили палатки. Сегодня полицейские оттеснили протестующих на соседнюю улицу – проспект Меликишвили, после этого протестующие прекратили акцию.

Тактику участников протестов против результатов выборов "Кавказскому узлу" пояснили бывший председатель Центральной избирательной комиссии Грузии, руководитель неправительственной организации "Защити выборы" Леван Тархнишвили и руководитель неправительственной организации "Центр исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

Люди готовы к длительной борьбе, поэтому «берегут себя и своих близких», считает Леван Тархнишвили.

 "За эти дни народ достаточно показал, что он готов длительной борьбе и хорошо понимает, за что идет борьба. В акциях принимают участие разные люди – студенты, люди среднего поколения и старшего возраста. Есть люди из Тбилиси, есть жители регионов. Это большой широкий протест", - сказал он.

Наибольшее количество участников акций протеста собирается в вечерние часы, когда люди возвращаются с работы, указал Ника Читадзе.

 "Основная масса людей приходит вечером. Они не могут простоять всю ночь на акции и возвращаются домой. Это широкий протест, в нем участвует и оппозиция, и студенты, и другие представители общественности - научных кругов, рядовые граждане", - сказал он.

Накануне вечером студенты потребовали отставки ректора Тбилисского государственного университета имени Джавахищвили Джабы Самушия указывая, что двор административного корпуса превратили в базу для сотрудников полиции, разгоняющих акцию. Также они потребовали от него разъяснений по этим действиям. Кроме того, студенты решили организовать учебный процесс на акции, где для всех желающих станут читать лекции протестующие лекторы, сообщило 19 ноября агентство "Грузия Online".

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста, лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах. 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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