Силовики снесли в Тбилиси палаточный городок демонстрантов

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Полицейские разобрали в Тбилиси палаточный городок, где активисты двое суток проводили акцию с требованием отменить результаты выборов в парламент.

Как информировал "Кавказский узел", по данным правозащитников, силовики сегодня задержали во время жесткого разгона акции протеста в Тбилиси не менее 12 человек. Несколько демонстрантов получили травмы, как минимум один доставлен в больницу.

Сегодня утром полицейские начали демонтаж палаточного городка, на месте, где двое суток проходила акция протеста против результатов выборов в парламент. Силовики разобрали весь палаточный городок, а также оттеснили демонстрантов с проспекта Чавчавадзе, сообщило сегодня на своем сайте ИА "Новости Грузия".

В Тбилиси стягивается спецтехника, применяемая для разгона акций протеста. Речь идет в том числе о водометах, сообщил сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

Напомним, организаторы акции протеста 18 ноября около 18.00 сообщили, что приняли решение остаться на прежнем месте и продолжить перманентный протест возле Тбилисского государственного университета.

"Кавказский узел" также писал, что в Тбилиси с 28 октября акции протеста проходят против результатов выборов парламент, которые состоялись 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах.

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