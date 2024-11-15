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05:25, 15 ноября 2024

Полиция отчиталась о задержании мигрантов в Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На стройке в Зеленчукском районе задержаны девять нелегальных мигрантов и житель Карачаево-Черкесии, которого силовики подозревают в организации их пребывания в России. 

"Кавказский узел" писал, что силовики регулярно отчитываются о рейдах по поиску нелегальных мигрантов. В Волгоградской области в ноябре дошло до суда дело семерых местных жителей, которых обвиняют в причастности к нелегальной миграции более 300 иностранцев. 

Антимигрантские рейды проводятся с целью выявить получивших гражданство России мигрантов, которые не стоят на воинском учете, и отправить их служить по призыву или уговорить заключить контракт, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Рейды связаны с заявлениями председателя Следкома Александра Бастрыкина о том, что увеличилась преступность среди мигрантов, считают их оппоненты.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД Карачаево-Черкесии задержали на стройке в Зеленчукском районе девятерых иностранных граждан, нарушивших миграционные законы. 

Задержан также 47-летний житель Черкесска, которого полиция подозревает в организации пребывания нелегальных мигрантов в России. Мужчина знал, что иностранцы находятся в стране нелегально, но “обеспечил их жильем и трудоустроил”, цитирует сообщение республиканского МВД 14 ноября “Интерфакс-Юг”. 

Все девять иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания в России и незаконную трудовую деятельность. Их поместили в республиканский центр временного содержания иностранных граждан, там мигранты будут находиться до выдворения из страны. 

Против задержанного жителя Черкесска возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (статья 322.1 УК России). Эта статья предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы. 

Комментариями подозреваемого или его адвокатов “Кавказский узел” пока не располагает.

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Автор: "Кавказский узел"

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