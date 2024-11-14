Олимпийские переселенки Пальчик посетовали на волокиту

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Защита олимпийских переселенок Ольги и Нины Пальчик потребовала от суда вынести "дополнительное решение", чтобы добиться регистрации земли в Росреестре. Женщины посетовали, что разбирательства по поводу коттеджа длятся уже 12 лет.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря 2023 года стало известно, что олимпийские переселенки Нина и Ольга Пальчик подали иск в суд Хостинского района Сочи с требованием признать право собственности на земельный участок под выделенным им коттеджем. Однако 19 февраля Хостинский суд Сочи вернул Пальчик иск. 10 марта Пальчик подали иск в суд к департаменту имущественных отношений администрации Краснодарского края. Они потребовали признать право собственности департамента на их земельный участок отсутствующим. 13 августа суд признал право собственности Пальчик на земельный участок. По словам Ольги Пальчик, она намерена обратиться в Следственный комитет по факту получения наследства посторонним человеком путем обмана. В МФЦ, куда олимпийские переселенки Нина и Ольга Пальчик обратились, получив решение суда о признании права собственности на земельный участок под коттеджем в Сочи, им отказались сразу оформить его, сославшись на необходимость получения дополнительных документов. В Следкоме отказались рассматривать заявление Пальчик, которые обвинили соседа в мошенничестве. Женщины заявили, что дом, который они получили перед Олимпиадой, стал для них фактически обузой.

Ольга и Нина Пальчик лишились дома из-за подготовки Сочи к Олимпиаде 2014 года. В 2012 году вместо снесенного дома они получили коттедж. Как оказалось, земля под коттеджем не принадлежит им по праву собственности. Департамент имущественных отношений Краснодарского края подал на них в суд за необоснованное обогащение и потребовал заплатить за пользование землей более 35 тысяч рублей. 7 марта 2023 года суд Хостинского района отказал департаменту во взыскании с Ольги и Нины Пальчик денег за пользование землей. В решении суда указано, что у властей края отсутствуют права на участок земли, на котором стоит коттедж.

14 ноября олимпийские переселенки Ольга и Нина Пальчик получили сообщение, что их дело вновь будет рассматриваться в суде для вынесения дополнительного решения. Это сообщение подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" в секретариате суда Хостинского района. "Дело Пальчик вновь будет рассматриваться в суде с учетом требований МФЦ", - подтвердила секретарь суда.

Олимпийские переселенки отметили, что в этом году исполняется 12 лет, как продолжаются суды из-за выданного коттеджа взамен их жилья. Причем пользоваться "новым" жильем они так и не могут и из-за состояния самого коттеджа, и отсутствия документов, и из-за соседа.

Юрист Роман Клыков отмечает, что ситуация с семьей Пальчик не единственная в городе из-за действий чиновников, поэтому сочинские и краевые суды забиты исками, где с одной стороны сочинцев чиновники лишают имущества, а с другой стороны сочинцы пытаются много лет восстановить свои права на законное жилье и землю, как в случае с Пальчик.

Нина Пальчик сообщила, что в МФЦ так и не уточнили, каких именно документов не хватает. "Мы ходили в этот МФЦ недели две как на работу. Там таких как мы, кому отказываются регистрировать права по каким-то причинам, очень много. Огромные очереди. Встретили женщину, которая ходит уже третий месяц, хотя, как нам объяснили, МФЦ создан для "ускорения обслуживания населения". Нам сотрудница МФЦ пояснила, что ее что-то не устраивает в решении суда. Но если решение суда их не устраивает, то что мы можем сделать - две юридически неграмотные женщины, пенсионерки и инвалиды?" - сказала она.

По ее словам, отчаявшись добиться внятного ответа от представителей МФЦ, они вновь обратились за юридической помощью к адвокату Роману Клыкову, который истребовал официальный ответ из МФЦ и на основании этого отказа обратился в суд. Роман Клыков рассказал, что получил официальный документ о приостановке регистрации и обратился с ним в суд с просьбой вынести "дополнительное решение суда", на основании которого, как он полагает, вопросы в отношении соседа Пальчик, который с ними не проживает и устраняется от всех расходов по содержанию дома, у МФЦ должны отпасть. После получения дополнительного решения суда, как полагает адвокат, Росреестр зарегистрирует право Пальчик на 1,5 сотки под их частью коттеджа, так как именно этот вопрос остается неясным для Росреестра.

Адвокат подтвердил, что дело поступило в суд, но дата заседания еще неизвестна.

"Суд, принявший решение по делу, может по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, принять дополнительное решение суда в случае, если <...> суд, разрешив вопрос о праве, не указал имущество, подлежащее передаче", - процитировал адвокат процедуру.

По его словам, неявка участников дела "не является препятствием к рассмотрению и разрешению вопроса о принятии дополнительного решения суда".

Ольгу Пальчик возмутили очередные проволочки. "Как такое возможно, что государство, которому понадобилось жилище граждан для госнужд, может так издеваться над людьми и вместо создания комфортных условий в знак извинения за созданные неудобства, наоборот, делает все возможное, чтобы жизнь людей превратить в настоящий бюрократический ад", - сказала она.

По словам ее матери, Нины Пальчик, что если и с "дополнительным решением суда их еще куда-нибудь пошлют… то их можно будет заносить в книгу рекордов Гиннесса, как олимпийских переселенок, которым государство за 12 лет так и не смогло выдать правоустанавливающие документы на жилье, которое невозможно даже использовать, выданное взамен изъятого".

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