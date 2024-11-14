Участникам беспорядков в Махачкале предложено снятие с профучета за контракты с Минобороны

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Глава Карабудахкентского района на встрече с участниками беспорядков в махачкалинском аэропорту пригрозил негативными последствиями профучета для их семей и предложил снятие с профучета тем, кто заключит контракты на участие в военной операции.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 9 июля министр внутренних дел Дагестана сообщил, что 140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках, 1200 человек были привлечены к административной ответственности.

В суды Кубани и Ставрополья направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале. 25 октября прокуратура отчиталась, что семь дел рассматривают суды на Ставрополье, еще два дела - суды Краснодарского края, а трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Сегодня глава Карабудахкентского района провел профилактическую беседу с жителями района, "участвовавшими в несанкционированной акции в аэропорту Махачкалы, имевшей место 29 октября 2023 года", сообщила в своем телеграм-канале районная администрация.

Глава района рассказал собравшимся о профилактическом учете в силовых структурах, на котором находятся участники акции. "И влекущих в последующем негативных последствиях, в том числе и их близким родственникам (ограничения в трудоустройстве в государственные органы, отказ в регистрации огнестрельного оружия, выдача отрицательной характеристики по запросам ведомств и учреждений, а также постоянном нахождении в зоне внимания правоохранительных органов)", - говорится в публикации.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в справке "Кавказского узла" "Профучет в МВД РФ". В марте 2017 года глава МВД Дагестана сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляли, что эта практика в регионе сохранилась. В марте 2018 года "Новая газета" сообщила, что силовики используют меры отмененного профучета, используя закон "Об оперативно-разыскной деятельности".

Рассказав о последствиях профучета, глава района сообщил собравшимся, что "данная категория граждан" полностью снимается с профучета после добровольного подписания контракта с Минобороны. Чиновник также "проинформировал присутствующих о положении и условиях заключения контракта на военную службу с министерством обороны".

"Он привел пример о заключении контракта на военную службу человеком из данной категории – жителем села Доргели – решается вопрос о снятии его с профилактического учета", - сообщил муниципалитет. Всем участникам встречи были вручены буклеты "с информацией об условиях заключения контракта и предоставляемых государством социальных льготах и гарантиях", отмечается в публикации.

Обернули таким образом, что профучёт сам становится видом наказания

Напомним, профучёт сам по себе не ведет ни к каким юридическим последствиям для человека, заявил ранее адвокат Тимофей Широков. "Профучёт - это чисто внутренняя, ведомственная тема. Логика профучета - облегчить работу правоохранительным органам по контролю за такими людьми. А тот, кто состоит на профучёте, и не должен знать об этом. И юридических последствий для него не может быть. Но это обернули таким образом, что профучёт сам становится видом наказания", - рассказал он.

С постановкой на профучет столкнулись, в частности, участники масштабных акций протеста против мобилизации, которые прошли в Махачкале в сентябре 2022 года. Задержанные участники протестов были поставлены на учет по категории "нарушители массовых мероприятий". Правозащитники пояснили, что профучет по этой категории предусматривает отслеживание активности, проведение профилактических бесед и предупреждения о недопустимости участия в акциях протеста.

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