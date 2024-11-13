Супруга Фамиля Халилова заявила о слежке

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Несколько мужчин вели слежку за Кичикханум Халиловой, когда она посетила Бакинский олимпийский стадион в рамках климатической конференции COP29 и пообщалась с представителями Швеции о преследовании своего мужа.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября супруга инвалида и активиста Фамиля Халилова рассказала, что у него отнялись ноги. Он утратил способность самостоятельно передвигаться на 77-е сутки голодовки. На 88-е сутки он прекратил акцию.

Супруга арестованного активиста, инвалида первой группы Фамиля Халилова рассказала, что за ней следили, когда она пришла на мероприятие в рамках климатической конференции COP29.

"Я была аккредитована в «Зеленой зоне» конференции, как общественная активистка. Видимо, моя регистрация привлекла внимание. Вчера (12 ноября) с самого появления на арене COP29 за мной стал ходить молодой человек. Когда я говорила с представителями Швеции, среди которых был член парламента этой страны, я почувствовала, что этот человек снимает нас на планшет. Я встречалась со шведами, потому что мы несколько лет жили в этой стране. Нам там отказали в убежище и когда возвращали обратно, заверили, что проблем не будет. Но как оказалось проблемы возникли и Фамиля арестовали. Правда, после ареста Фамиля из Швеции интересовались нами. Я просила их повысить усилия для содействия в освобождении Фамиля", - рассказала Кичикханум Халилова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, слежка за ней продолжалась и после того, как она покинула стадион. "Я чувствовала, что за мной постоянно наблюдают. Я на автобусе-шаттле приехала на станцию метро «Короглу» и там заметила идущих за мной двух мужчин спортивного телосложения. На метро я проехала две станции. Они находились в моем вагоне. Когда я вышла из поезда, они пошли за мной. Они окликнули меня на переходе из станции и велели остановиться, но я ускорила шаг. Уже когда я вышла из метро они преградили мне путь. Они позвонили кому-то по телефону и докладывали, говорили, что "мы уже снаружи метро". Потом им что-то сказали и через несколько минут они меня отпустили, сказав, что «ошиблись». Я им ответила, что они «не ошиблись», а следили за мной. Они не стали это опровергать и просто ушли. Мне было очень страшно», - продолжила Халилова.

Сегодня она посетила мужа в Бакинском СИЗО-1. "Фамиль по прежнему находится в санчасти. После 88 суток голодовки у него упал иммунитет и он подхватил грипп. Ему в санчасти давали нимесил. Но этого не достаточно. Я отнесла ему лекарства, специальные лечебные чаи. Фамиль настолько ослаб, что ходить вообще не может и его привели на встречу в инвалидной коляске", - отметила жена активиста.

По ее словам, в настоящее время за активистом ухаживает прикрепленный к нему заключенный. "Фамиль сказал, что этот молодой человек очень отзывчивый и охотно помогает ему. Но Фамилю не удобно доставлять ему хлопоты", - рассказала Халилова.

Она отметила, что следующее заседание суда по делу мужа состоится 28 ноября.

Напомним, Фамиля Халилова задержали 2 мая, он арестован по обвинению в торговле наркотиками. 15 августа он объявил голодовку в санчасти бакинского СИЗО-1 в знак протеста против ареста, а 3 октября сообщил, что перешел к сухой голодовке. 6 октября Халилов отказался от этой формы протеста, но продолжил голодовку. После 65 суток голодовки состояние Фамиля Халилова серьезно ухудшилось, но врачи следственного изолятора в Баку не оказывают ему помощь, заявила жена активиста 18 октября.

Халилов – инвалид первой группы, он активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног. 26 сентября на первом заседании суда по его делу Халилов заявил, что силовики сфальсифицировали протоколы задержания и обыска в его доме.

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