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09:10, 13 ноября 2024

Двое граждан Грузии задержаны силовиками в Южной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали двух граждан Грузии у линии разграничения с Южной Осетией вблизи села Цнелиси.

Как писал "Кавказский узел", жителей Грузии регулярно задерживают силовики в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так, в конце августа были задержаны двое граждан Грузии около села Ахалубина. 14 сентября властям Грузии были переданы задержанные ранее Лаша Хетерели и Уча Джохадзе.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Двое граждан Грузии задержаны около села Цнелиси на линии разграничения между Грузией и Южной Осетией, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Информация об "очередном незаконном задержании" граждан Грузии отправлена председателям Женевских международных дискуссий и другим международным партнерам Грузии.

"Задействованы все находящиеся в нашем распоряжении механизмы для освобождения наших граждан в самые кратчайшие сроки. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных грузинских территориях, как и вдоль оккупационной линии, лежит на оккупационных силах", - процитировало 12 ноября заявление СГБ "ИнтерпрессНьюс".

Комитет госбезопасности Южной Осетии, по состоянию на 09.00 мск 13 ноября, не сообщил на своем сайте об этом задержании граждан Грузии.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение для Евросоюза и международных акторов, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали грузинские аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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