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22:05, 5 ноября 2024

Республики Северного Кавказа отличились наименьшей доступностью аренды жилья

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кабардино-Балкария, Чечня и Дагестан оказались в хвосте рейтинга регионов России по доступности аренды двухкомнатной квартиры для семьи с двумя детьми.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2023 год республики Северного Кавказа стали аутсайдерами рейтинга доступности аренды жилья. На последнем месте оказалась Кабардино-Балкария, где лишь 13,1% семей из четырех человек могут позволить себе снять двухкомнатную квартиру.

Рейтинг регионов России по доступности аренды жилья опубликовало сегодня, 5 ноября, РИА "Новости". Доступность определяется долей семей из четырех человек - двое взрослых и двое детей - которые могут арендовать двухкомнатную квартиру, сохраняя при этом повседневное потребление на устойчивом уровне. 

Самое высокое место среди регионов юга России в рейтинге заняла Волгоградская область (32-е место), где арендовать себе жилье могут 49,7% семей. 

Остальные регионы юга России находятся в рейтинге существенно ниже. Ростовская область - на 52-м месте. Здесь позволить себе аренду жилья могут 43,7% семей. Краснодарский край - на 66-м месте (37,7% семей), Астраханская область - на 67-м месте (37,4% семей), Ставропольский край - на 69-м месте (37,1% семей), Адыгея - на 71-м месте (35,7% семей), Калмыкия - на 73-м месте (34,6% семей).

В Карачаево-Черкесии, которая заняла 78-е место,  аренда жилья доступна 27,8% семей, в Северной Осетии (80-е место) - 24,7% семей, в Ингушетии (82-е место) - 20,3% семей, в Дагестане (83-е место) - 19,1% семей, в Чечне (84-е место) - 16,6% семей, в Кабардино-Балкарии (85-е место) - 16,2% семей.

Для сравнения, на первом месте рейтинга расположился Ямало-Ненецкий округ, где аренда "двущки" доступна для 71,2% семей.

Автор: "Кавказский узел"

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